times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci

Meble rodem z PRL, dewocjonalia… Tak mieszka gwiazda TVN. Istny wehikuł czasu

Aktorka pokazała, jak wygląda jej mieszkanie.

Aleksandra Adamska
/ 06.11.2025 /
ks
Aleksandra_Adamska_fot_Instagram_038f9f99f5

1 / 6

Aleksandra Adamska

Aleksandra Adamska znana z przebojowego serialu „Skazana”, znów podbiła serca fanów. Aktorka opublikowała kilka zdjęć, na których pokazuje się w domowym, luźnym wydaniu bez przesadnego makijażu i w codziennych stylizacjach.

anna-dymna-emerytura-1536x864

2 / 6

Aleksandra Adamska

Na fotografiach  pozuje w wygodnych dresach, z kubkiem kawy w dłoni, uśmiechając się od ucha do ucha. Widać, że ceni sobie luz i autentyczność. Jej energia i naturalny urok sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok.

482225746_678819087817328_568226763824210364_n

3 / 6

Aleksandra Adamska

Artystka udowadnia, że nie trzeba idealnych filtrów, by wyglądać pięknie. Da się zauważyć, że w mieszkaniu swoje miejsce mają także rośliny. Jest ich po prostu mnóstwo!

530413419_1186030746886597_1337071590667862664_n

4 / 6

Aleksandra Adamska

Zamiast chłodnego minimalizmu, jest tu ciepło, kolor i odrobina historii. To wnętrze pokazuje, że klimat PRL można odświeżyć w nowoczesny sposób.

272093299_671870963832494_9115768542094733615_n

5 / 6

Aleksandra Adamska

W mieszkaniu królują klasyczne meble z duszą na.in. eleganckie biblioteczki, fornirowane komody i lampa z abażurem zakończonym frędzlami. Wszystko to tworzy przytulny, nieco nostalgiczny nastrój.

480958835_604929679040433_2835012917669228957_n

6 / 6

Aleksandra Adamska

Nie zabrakło też charakterystycznych dodatków, które pamiętają czasy naszych babć, czyli figurki Maryi stojącej na półce, metalowych kwietników.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

KIKI | 7 listopada 2025 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem zachwytu PRL-em. Paskudna architektura, paskudne wnętrza. Dziadostwo i tyle…

POLECANE DLA CIEBIE
Komunikat TVP ws. Karola Strasburgera. Pilnie przekazano fanom
Newsy
Familiada Karol Strasburger
Komunikat TVP ws. Karola Strasburgera. Pilnie przekazano fanom
Lawina komentarzy pod wpisem.
Upadł po wyjściu z Polsatu. Tak wyglądały ostatnie chwile Pono
Newsy
Nie żyje Pono
Upadł po wyjściu z Polsatu. Tak wyglądały ostatnie chwile Pono
Wydało się, gdzie ostatnio był widziany.
Pilne. Odwołano pogrzeb polskiej legendy. Ludzie na cmentarzu w szoku
Newsy
Pilne. Odwołano pogrzeb polskiej legendy. Ludzie na cmentarzu w szoku
Na cmentarzu zjawili się zdezorientowani żałobnicy, ale uroczystość się nie odbyła.
Wicemistrz Polski nie żyje. Miał 23 lata. Tragiczne wieści ze świata sportu
Aktualności Polscy celebryci
Nie żyje
Wicemistrz Polski nie żyje. Miał 23 lata. Tragiczne wieści ze świata sportu
Wróżono mu spektakularną sportową karierę.
Dramat w Gabinecie Owalnym. Nagle stracił przytomność. Wszystkie kamery na Trumpa (WIDEO)
Newsy
Donald Trump
Dramat w Gabinecie Owalnym. Nagle stracił przytomność. Wszystkie kamery na Trumpa (WIDEO)
Wszystko się nagrało.
„Nieprzytomna, podłączona do aparatury”. Beata Tadla przyjęła namaszczenie chorych. Była w krytycznym stanie
Newsy
Beata Tadla
„Nieprzytomna, podłączona do aparatury”. Beata Tadla przyjęła namaszczenie chorych. Była w krytycznym stanie
Sytuacja była dramatyczna.
Królikowski przerywa milczenie po rozprawie. Tak uderzył w Joannę
Newsy
Antek Króikowski Joanna Opozda
Królikowski przerywa milczenie po rozprawie. Tak uderzył w Joannę
Nie hamował się w słowach.
„Był bardzo nieśmiały”. To on jest partnerem Piaska. Już koniec tajemnic
Newsy Związki gwiazd
Andrzej Piaseczny Związki Gwiazd
„Był bardzo nieśmiały”. To on jest partnerem Piaska. Już koniec tajemnic
Jego znajomy, zdradził, kim jest partner wokalisty
Daniel Martyniuk w żałobie. Wrócił do Polski i usłyszał tragiczne wieści
Aktualności Newsy
Daniel Martyniuk
Daniel Martyniuk w żałobie. Wrócił do Polski i usłyszał tragiczne wieści
Jego słowa poruszyły internautów.
Był reanimowany. Podano przyczynę śmierci Pono
Aktualności Polscy celebryci
Nie żyje Pono
Był reanimowany. Podano przyczynę śmierci Pono
Przykre, co wyszło na jaw...
„Robertowi nikt nie chciał powiedzieć prawdy”. Miało dojść do awantury u Lewandowskich. Wszystko przez Hiszpana
Newsy
Piłka Nożna Piłkarze
„Robertowi nikt nie chciał powiedzieć prawdy”. Miało dojść do awantury u Lewandowskich. Wszystko przez Hiszpana
Tak potraktowali Lewego.
Paweł Golec zabrał córki na salony. Maja i Ania to skóra zdjęta z ojca
Newsy Polscy celebryci
Paweł Golec
Paweł Golec zabrał córki na salony. Maja i Ania to skóra zdjęta z ojca
Pojawił się z żoną Katarzyną i dwiema córkami
Marta Nawrocka o adopcji syna. Poruszające wyznanie nt. prawdziwego ojca Daniela
Newsy Polscy celebryci
Daniel Nawrocki Marta Nawrocka
Marta Nawrocka o adopcji syna. Poruszające wyznanie nt. prawdziwego ojca Daniela
Rodzina ponad wszystko!
Doda zaskakująco o ślubie Roxie w młodym wieku. „Każdy się z niej śmieje”. Ale słowa!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Kevin Mglej
Doda zaskakująco o ślubie Roxie w młodym wieku. „Każdy się z niej śmieje”. Ale słowa!
Ciekawe, co na to wokalistka...
AI bez wahania wskazało najpiękniejszą polską aktorkę. Znacie ją z wielu hitów
Newsy Polscy celebryci
Ai
AI bez wahania wskazało najpiękniejszą polską aktorkę. Znacie ją z wielu hitów
Aktorka, która łączy urodę z autentycznością.
Z premiery do szpitala! Dramatyczne przeżycia ciężarnej gwiazdy
Aktualności Polscy celebryci
Ciąże Gwiazd Maja Staśko
Z premiery do szpitala! Dramatyczne przeżycia ciężarnej gwiazdy
Maja Staśko przekazała przerażające wieści!
 