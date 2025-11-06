Meble rodem z PRL, dewocjonalia… Tak mieszka gwiazda TVN. Istny wehikuł czasu
Aktorka pokazała, jak wygląda jej mieszkanie.
1 / 6
Aleksandra Adamska znana z przebojowego serialu „Skazana”, znów podbiła serca fanów. Aktorka opublikowała kilka zdjęć, na których pokazuje się w domowym, luźnym wydaniu bez przesadnego makijażu i w codziennych stylizacjach.
2 / 6
Na fotografiach pozuje w wygodnych dresach, z kubkiem kawy w dłoni, uśmiechając się od ucha do ucha. Widać, że ceni sobie luz i autentyczność. Jej energia i naturalny urok sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok.
3 / 6
Artystka udowadnia, że nie trzeba idealnych filtrów, by wyglądać pięknie. Da się zauważyć, że w mieszkaniu swoje miejsce mają także rośliny. Jest ich po prostu mnóstwo!
4 / 6
Zamiast chłodnego minimalizmu, jest tu ciepło, kolor i odrobina historii. To wnętrze pokazuje, że klimat PRL można odświeżyć w nowoczesny sposób.
5 / 6
W mieszkaniu królują klasyczne meble z duszą na.in. eleganckie biblioteczki, fornirowane komody i lampa z abażurem zakończonym frędzlami. Wszystko to tworzy przytulny, nieco nostalgiczny nastrój.
6 / 6
Nie zabrakło też charakterystycznych dodatków, które pamiętają czasy naszych babć, czyli figurki Maryi stojącej na półce, metalowych kwietników.
KIKI | 7 listopada 2025
Nigdy nie zrozumiem zachwytu PRL-em. Paskudna architektura, paskudne wnętrza. Dziadostwo i tyle…