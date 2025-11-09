Nawigacja

Michał Szpak w awangardowych pasach w „The Voice”. Nawet jak na niego to odważny wybór

Znów udowodnił, że w modzie nie ma granic.

Michał Szpak w pasiaku w "The Voice". Nawet jak na niego to odważny wybór

Artysta po raz kolejny udowodnił, że nie boi się modowych eksperymentów. W najnowszym odcinku „The Voice of Poland” pojawił się w spektakularnym zestawie przypominającym nowoczesną wersję stroju z lat 70.

Michał Szpak od dawna znany jest z oryginalnego podejścia do stylu. Nie boi się ekstrawaganckich fasonów, odważnych połączeń i wyrazistych dodatków. Jego kreacje często balansują na granicy sztuki i mody, a sam wokalista wielokrotnie podkreślał, że ubiór jest dla niego formą ekspresji i wolności.

Pasiasty zestaw nawiązujący nieco do estetyki retro i glam rocka idealnie wpisał się w sceniczny klimat programu.

