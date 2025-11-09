Michał Szpak

Michał Szpak od dawna znany jest z oryginalnego podejścia do stylu. Nie boi się ekstrawaganckich fasonów, odważnych połączeń i wyrazistych dodatków. Jego kreacje często balansują na granicy sztuki i mody, a sam wokalista wielokrotnie podkreślał, że ubiór jest dla niego formą ekspresji i wolności.