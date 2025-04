Międzynarodowa kariera w modelingu, mąż i 2-letnia córeczka… Zginęła na oczach rodziny

Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej

Sprawca, Jerzy L., popadł w obsesję na punkcie Agnieszki już w czasach, gdy zdobywała popularność jako Miss Polonia.

Nie znał jej osobiście, ale w jego umyśle ukształtował się obraz bliskiej relacji, która istniała wyłącznie w jego wyobraźni.

Po powrocie Agnieszki ze Stanów Zjednoczonych do Polski, Jerzy L. zaczął ją śledzić. Mieszkał we Wrocławiu, podobnie jak ona, co ułatwiło mu śledzenie jej.

Obserwował ją przez wiele miesięcy i budował w sobie przekonanie, że „zabierze ją z powrotem” lub że ona „nigdy nie powinna była odejść”.

„To nie była zbrodnia z nienawiści. Ja ją kochałem. Chciałem tylko, żeby mnie zrozumiała” – mówił sprawca Jerzy L.