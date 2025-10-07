Miłość i sztuka na jednej scenie! Wyjątkowe spotkanie z Danielem Olbrychskim i Krystyną Demską-Olbrychską

Daniel Olbrychski i Krystyna Demska- Olbrychska

„Dary losu” to wyjątkowa opowieść na dwa głosy, którzy razem, po raz pierwszy, dzielą się historią swojego życia, wspólnych przeżyć, pasji oraz przyjaźni. To nie tylko autobiografia znanej pary polskiego świata kultury, lecz także kolorowa kronika towarzyska pełna anegdot, wspomnień zza kulis i spotkań z osobistościami polskiej i światowej sceny artystycznej.