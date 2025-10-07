Miłość i sztuka na jednej scenie! Wyjątkowe spotkanie z Danielem Olbrychskim i Krystyną Demską-Olbrychską
Tak wyglądało spotkanie z bohaterami książki Katarzyny Rygiel "Dary losu".
W warszawskim Kinie Atlantic odbyło się spotkanie autorskie z bohaterami książki Katarzyny Rygiel „Dary losu” – Krystyną Demską-Olbrychską oraz Danielem Olbrychskim.
„Dary losu” to wyjątkowa opowieść na dwa głosy, którzy razem, po raz pierwszy, dzielą się historią swojego życia, wspólnych przeżyć, pasji oraz przyjaźni. To nie tylko autobiografia znanej pary polskiego świata kultury, lecz także kolorowa kronika towarzyska pełna anegdot, wspomnień zza kulis i spotkań z osobistościami polskiej i światowej sceny artystycznej.
To także historia miłości i codzienności – relacji dwojga ludzi, którzy przeżyli razem wiele, przeszli przez wzloty i trudności, odnajdując radość w prostych momentach. Książka celebruje doświadczanie życia: ludzi, miejsc, wspomnień – czyli to, co autorzy nazywają „darami losu”.
Anonim | 8 października 2025
Takie są odwieczne prawa natury