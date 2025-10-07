times-dark
Kozaczek
Miłość i sztuka na jednej scenie! Wyjątkowe spotkanie z Danielem Olbrychskim i Krystyną Demską-Olbrychską

Tak wyglądało spotkanie z bohaterami książki Katarzyny Rygiel "Dary losu".

07.10.2025
Daniel Olbrychski, Krystyna Demska- Olbrychska

W warszawskim Kinie Atlantic odbyło się spotkanie autorskie z bohaterami książki Katarzyny Rygiel „Dary losu” – Krystyną Demską-Olbrychską oraz Danielem Olbrychskim.

„Dary losu” to wyjątkowa opowieść na dwa głosy, którzy razem, po raz pierwszy, dzielą się historią swojego życia, wspólnych przeżyć, pasji oraz przyjaźni. To nie tylko autobiografia znanej pary polskiego świata kultury, lecz także kolorowa kronika towarzyska pełna anegdot, wspomnień zza kulis i spotkań z osobistościami polskiej i światowej sceny artystycznej.

To także historia miłości i codzienności – relacji dwojga ludzi, którzy przeżyli razem wiele, przeszli przez wzloty i trudności, odnajdując radość w prostych momentach. Książka celebruje doświadczanie życia: ludzi, miejsc, wspomnień – czyli to, co autorzy nazywają „darami losu”.

