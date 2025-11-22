Monika Olejnik jak panna młoda na Balu TVN. W takiej sukni wparowała na czerwony dywan
Tegoroczny Bal Fundacji TVN tradycyjnie zgromadził plejadę gwiazd, ale to właśnie Monika Olejnik skradła całe show. Dziennikarka pojawiła się w białej kreacji, która natychmiast wywołała poruszenie wśród gości i internautów. Jej stylizacja, przypominająca nowoczesną suknię ślubną, była jedną z najbardziej komentowanych tego wieczoru.
Bal Fundacji TVN to jedno z najważniejszych i najbardziej eleganckich wydarzeń charytatywnych roku. Na czerwonym dywanie nie brakuje największych gwiazd – od ikon telewizji po topowe nazwiska polskiego show-biznesu. W tym roku, podczas edycji odbywającej się 22 listopada 2025 r., wśród tłumu doskonale ubranych gości jedna stylizacja wybijała się ponad wszystkie.
Monika Olejnik postawiła na biel – i to w wydaniu, jakiego po niej chyba nikt się nie spodziewał. Dziennikarka, znana z zamiłowania do modowych eksperymentów, pojawiła się w kreacji, która z daleka mogła przypominać… nietypową suknię ślubną.
Góra była wykonana z prześwitującej koronki pokrytej kwiatowymi aplikacjami, co nadawało całości romantycznego charakteru. Jednak prawdziwy efekt „wow” robił dół – rozkloszowany, wielowarstwowy, utrzymujący kształt dzięki okrągłemu stelażowi. Ten element sprawił, że sukienka wyglądała jak połączenie klasyki z nowoczesną awangardą.
Olejnik uzupełniła look ogromną torebką przypominającą perłę, która dodała stylizacji ekstrawaganckiego, niemal teatralnego charakteru.
Tegoroczny bal zgromadził wyjątkową listę gości, m.in. Małgorzatę Rozenek-Majdan, Anitę Werner, Martę Wierzbicką, Izabellę Krzan, Paulinę Krupińską, Radomira Wita czy Dawida Wolińskiego. Mimo to to właśnie Monika Olejnik przyciągała największą uwagę fotoreporterów i komentujących, a jej kreacja natychmiast zaczęła krążyć po sieci.
Dziennikarka po raz kolejny udowodniła, że moda jest dla niej polem do zabawy, odwagi i przekraczania schematów. A Bal TVN – miejscem, w którym potrafi błyszczeć jak nikt inny.
