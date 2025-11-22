Bal Fundacji TVN to jedno z najważniejszych i najbardziej eleganckich wydarzeń charytatywnych roku. Na czerwonym dywanie nie brakuje największych gwiazd – od ikon telewizji po topowe nazwiska polskiego show-biznesu. W tym roku, podczas edycji odbywającej się 22 listopada 2025 r., wśród tłumu doskonale ubranych gości jedna stylizacja wybijała się ponad wszystkie.

Monika Olejnik postawiła na biel – i to w wydaniu, jakiego po niej chyba nikt się nie spodziewał. Dziennikarka, znana z zamiłowania do modowych eksperymentów, pojawiła się w kreacji, która z daleka mogła przypominać… nietypową suknię ślubną.