Na co dzień uczą w szkole, a wieczorami błyszczą na ściance. Wiedzieliście, że są nauczycielami?

Beata Tadla

Beata Tadla choć jest znaną dziennikarką, to od lat również pracuje jako wykładowca akademicki. Wcześniej uczyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, a potem również na prywatnej uczelni SWPS w Warszawie.

„Moi studenci to ludzie dwukrotnie młodsi ode mnie, dają mi mnóstwo energii. Bardzo lubię się rozwijać i cenię sobie łączenie pokoleń. (…) Moi studenci odświeżają moje poglądy, że tak powiem, a ja dzielę się w zamian swoim doświadczeniem i wiedzą. Często otwieram im też szeroko oczy na rzeczywistość, bo na co dzień jednak wszyscy żyjemy w schematach, w stereotypach. Ogromnie lubię adeptom dziennikarstwa ukazywać tzw. telewizyjną kuchnię, rozwiewać błędne wyobrażenia” — mówiła Tadla dla portalu Uniwersyteckie.pl.