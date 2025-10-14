times-dark
Kozaczek
Na co dzień uczą w szkole, a wieczorami błyszczą na ściance. Wiedzieliście, że są nauczycielami?

Niektóre gwiazdy także obchodzą dziś dzień nauczyciela.

Beata Tadla

Beata Tadla choć jest znaną dziennikarką, to od lat również pracuje jako wykładowca akademicki. Wcześniej uczyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, a potem również na prywatnej uczelni SWPS w Warszawie.

 

„Moi studenci to ludzie dwukrotnie młodsi ode mnie, dają mi mnóstwo energii. Bardzo lubię się rozwijać i cenię sobie łączenie pokoleń. (…) Moi studenci odświeżają moje poglądy, że tak powiem, a ja dzielę się w zamian swoim doświadczeniem i wiedzą. Często otwieram im też szeroko oczy na rzeczywistość, bo na co dzień jednak wszyscy żyjemy w schematach, w stereotypach. Ogromnie lubię adeptom dziennikarstwa ukazywać tzw. telewizyjną kuchnię, rozwiewać błędne wyobrażenia” — mówiła Tadla  dla portalu Uniwersyteckie.pl.

Krzysztof Skórzyński

Krzysztofa Skórzyńskiego również możemy znać z telewizji, a szczególnie z programu „Dzień Dobry TVN”. To jednak nie wszystko. Co ciekawe poza tym ma on swój autorski przedmiot jako nauczyciel w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk Leopolda Lisa Kuli w Warszawie, gdzie uczęszczał za młodu.

 

„Uczę takiego obowiązkowego przedmiotu, który autorsko nazywa się informacja dziennikarska i jest właściwie wiedzą o społeczeństwie. (…) Pani dyrektor pozwoliła mi napisać swój własny, autorski program tego przedmiotu głównie dla klas humanistycznych, chociaż pracuję też z klasami ścisłymi. (…) uczymy się WOS-u w sposób przystępny dla uczniów i zadajemy im na lekcji taką formę pracy, która będzie im bliska” – mówił agencji „Newseria”.

Tomasz Kammel

Tomasz Kammel to dziennikarz i prezenter telewizyjny, który jest doskonale znany. Choć od lat widujemy go na ekranach, to początkowo jego ścieżka zawodowa nie miała nic wspólnego z tym co obecnie robi. Dziennikarz studiował germanistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Co ciekawe, kierunek nauczania wybrał w związku ze swoimi korzeniami i nazwiskiem, które jest właśnie pochodzenia niemieckiego.

 

 

Monika Richardson

Monika Richardson choć znana jest wszystkim jako dziennikarka, to ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim z Iberystyki. Nawet podczas studiów pracowała jako nauczycielka języka angielskiego.

 

„Na studiach udzielałam korepetycji z języka angielskiego i robię to do dziś. Podoba mi się to do tego stopnia, że otwieram właśnie szkołę języków obcych. Szkoła nazywa się „La Manche” — mówiła Richardson w rozmowie z „Plejadą”.

Agata Młynarska

Agata Młynarska to znana dziennikarka i prezenterka. Być może nie każdy, wie, ale ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Przez chwilę uczyła nawet języka polskiego.

 

„Chciałam być nauczycielką i nawet przez chwilę nią byłam. (…) Przez pewien czas pracowałam w jednym z najlepszych warszawskich liceów i utrzymywałam się też z korepetycji. Nawet kiedy zaczynałam pracować w telewizji, miałam pod swoją opieką uczniów, których przygotowywałam do matury. Czułam jednak, że atmosfera pokoju nauczycielskiego jest trochę nie dla mnie. Miałam znakomity kontakt z uczniami, ale w szkole jako instytucji nie czułam się najlepiej” — opowiadała Młynarska w „OOH Magazine”.

Wojciech Malajkat

Wojciech Malajkat to znany aktor i gwiazdor filmu „Listy do M.”. Poza wielkim ekranem przez 8 lat był rektorem warszawskiej Akademii Teatralnej, który zakończył swoją dwuletnią kadencję w 2024 roku.

 

 

Marianna Schreiber

Marianna Schreiber to znana influencerka, aktywistka i osobowość medialna. Być może nie każdy wie, ale z wykształcenia jest pedagogiem i nauczycielem. W przeszłości pracowała nawet przez jakiś czas w zawodzie.

 

„To nauczyciele często są wsparciem i autorytetem dla małych ludzi – tak jak kiedyś dla mnie. Ja też kiedyś jako dziecko zwracałam się o pomoc do nauczycieli, bo w domu jej nie otrzymałam. Dziękuję za to, że akurat trafiłam na nauczyciela, który nie był wypalony zawodowo i miał chęć poza pracą mi pomóc, mimo iż miał ogrom własnych obowiązków jako nauczyciel języka polskiego” — pisała kiedyś Schreiber w social mediach.

Rafał Brzozowski

Rafał Brzozowski to znany piosenkarz, ale również osobowość telewizyjna. Jak się okazuje, z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego. Przez wiele lat trenował zapasy, ale z powodu kontuzji musiał zakończyć karierę sportową. Choć nie uczył w zawodzie, to studia wspomina jako cenną lekcję.

 

„Studia dzienne uczą samodzielności, zwłaszcza kiedy student przeprowadza się na stancję lub do akademika. Zaczyna samodzielne życie, poznaje nowych ludzi, zawiera przyjaźnie, które trwają potem latami. To wspaniały okres w życiu młodych ludzi. Tak właśnie wspominam swoje studia na warszawskim AWF-ie. Do dziś mam wielki sentyment do tych czasów, kiedy z wielkim optymizmem, ciekawością świata szedłem przez życie. Pierwsza praca, myślenie o przyszłości, szukanie drogi życiowej i studenckie życie” – mówił Brzozowski dla „Plotka”.

Elżbieta Zapendowska

Elżbieta Zapendowska to znana krytyczka muzyczna i osobowość telewizyjna. Studiowała ona pedagogikę na Akademii Muzycznej w Warszawie, ale w swoim życiu  spełniała się jako nauczycielka warsztatów wokalnych. Niestety przez problemy zdrowotne zrezygnowała z tego fachu.

 

„Bez sprawnych oczu to nie ma sensu. Czasy nam się zmieniły i mamy erę obrazkową, w studio można zrobić cudeńka. Nie chodzi tylko o czystość głosu, bo w wypadku muzyki rozrywkowej w ogóle to nie wchodzi w rachubę. Można poprawić zaś czystość śpiewania i intonację, ale twarz, ciało, ruch są dziś istotne, a ja tego nie widzę. Poza tym to jest też krępujące, gdy mówię do osoby i myślę, że siedzi naprzeciwko, a ona siedzi obok” – wyjaśniła w rozmowie z „Faktem”.

Dorota Gardias

Dorota Gardias to znana dziennikarka i prezenterka pogody. Zanim jednak trafiła do telewizji, to studiowała pedagogikę przedszkolną.

 

„Na studia pedagogiczne dostałam się trochę przez przypadek, ponieważ pierwszym kierunkiem, który skończyłam, był animator i menadżer kultury. Jednak w związku z tym, że to był wydział pedagogiczny, musieliśmy zaliczać także te przedmioty, które były związane z pedagogiką. Było tam dużo psychologii. Bardzo mi się to spodobało, więc poszłam na pedagogikę najpierw przedszkolną, potem ogólną. Nie pracowałam w zawodzie, jednak po praktykach, które odbywałam, dostawałam od razu propozycję pracy. Lubię kontakt z dzieciakami, teraz mogę się jedynie realizować, prowadząc różne spotkania związane z przedstawianiem prognozy pogody. Często w przedszkolach czy szkołach robię takie zajęcia. Opowiadam dzieciom trochę o pogodzie i o moim zawodzie przy okazji np. Dni Telewizji. Nie ukrywam, że wykorzystuje zdobytą wiedzę przy wychowywaniu córki” – zdradziła Gardias w rozmowie z „Plejadą”.

