Najpiękniejsze kreacje w historii Balu TVN. Tak gwiazdy zachwycały w minionych latach
Bal TVN od lat uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w Polsce i jednocześnie za prawdziwą rewię mody. Co roku na czerwonym dywanie pojawiają się gwiazdy, które prześcigają się w pomysłach na stylizacje, a niektóre suknie zapisują się na zawsze w pamięci fanów. Z okazji tegorocznej edycji przypominamy te kreacje, o których mówiła cała Polska.
Perfekcyjna Pani Domu wielokrotnie udowodniła, że Bal TVN to jej żywioł. Złote cekiny, syrenie kroje, a czasem totalna klasyka – każda jej stylizacja zbierała tysiące komentarzy i natychmiast trafiała do rankingów „najlepszych looków”.
W bieli, w czerni, w satynie, w jedwabiu, zawsze wyglądała jak wyjęta z paryskiej gali. Jej kreacje uchodziły za najbardziej wysmakowane, co idealnie pasowało do jej charakterystycznej urody.
Suknie w odcieniach nude, rozcięcia na nogę, długie tren – Krupińska nie miała ani jednej stylizacji, która nie zachwyciłaby internautów. Jak przystało na byłą Miss Polonia, zawsze pojawiała się w looku, który robił efekt „wow”.
Edyta zawsze wybierała kreacje godne gwiazdy światowego formatu. Jej stylizacje często były najbardziej komentowane.