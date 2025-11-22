Nawigacja

Najpiękniejsze kreacje w historii Balu TVN. Tak gwiazdy zachwycały w minionych latach

Autor Marysia Nazarkiewicz

1/23 Najpiękniejsze kreacje gwiazd w historii Balu TVN. Tak gwiazdy zachwycały w minionych latach
Gwiazdy na Balu TVN - Najpiękniejsze kreacje, fot.: AKPA

Bal TVN od lat uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w Polsce i jednocześnie za prawdziwą rewię mody. Co roku na czerwonym dywanie pojawiają się gwiazdy, które prześcigają się w pomysłach na stylizacje, a niektóre suknie zapisują się na zawsze w pamięci fanów. Z okazji tegorocznej edycji przypominamy te kreacje, o których mówiła cała Polska.

2/23 Małgorzata Rozenek-Majdan
Perfekcyjna Pani Domu wielokrotnie udowodniła, że Bal TVN to jej żywioł. Złote cekiny, syrenie kroje, a czasem totalna klasyka – każda jej stylizacja zbierała tysiące komentarzy i natychmiast trafiała do rankingów „najlepszych looków”.

3/23 Piotr Starak, Agnieszka Woźniak - Starak
W bieli, w czerni, w satynie, w jedwabiu, zawsze wyglądała jak wyjęta z paryskiej gali. Jej kreacje uchodziły za najbardziej wysmakowane, co idealnie pasowało do jej charakterystycznej urody.

4/23 Paulina Krupińska
Suknie w odcieniach nude, rozcięcia na nogę, długie tren – Krupińska nie miała ani jednej stylizacji, która nie zachwyciłaby internautów. Jak przystało na byłą Miss Polonia, zawsze pojawiała się w looku, który robił efekt „wow”.

5/23 Edyta Górniak
Edyta zawsze wybierała kreacje godne gwiazdy światowego formatu. Jej stylizacje często były najbardziej komentowane.

6/23 Kinga Rusin
7/23 Agnieszka Cegielska
8/23 Anna Lewandowska
9/23 Marina Łuczenko
10/23 Agnieszka Dygant
11/23 Izabela Janachowska
12/23 Omena Mensah
13/23 Edyta Pazura
14/23 Małgorzata Kożuchowska
15/23 Agnieszka Woźniak - Starak
16/23 Katarzyna Warnke
17/23 Klaudia El Dursi
18/23 Sandra Hajduk
19/23 Katarzyna Zillmann, Julia Walczak
20/23 Anna Maria Olbrycht
21/23 Agnieszka Dygant
22/23 Izabela Janachowska
23/23 Julia Wieniawa
﻿