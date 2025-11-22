Bal TVN od lat uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w Polsce i jednocześnie za prawdziwą rewię mody. Co roku na czerwonym dywanie pojawiają się gwiazdy, które prześcigają się w pomysłach na stylizacje, a niektóre suknie zapisują się na zawsze w pamięci fanów. Z okazji tegorocznej edycji przypominamy te kreacje, o których mówiła cała Polska.