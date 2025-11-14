Marta Nawrocka od 100 dni mieszka w najbardziej strzeżonym adresie w Polsce, ale jak sama twierdzi… jej codzienność niemal wcale się nie zmieniła. W wywiadzie dla wPolsce24 opowiedziała o życiu rodzinnym, kulisach przeprowadzki do Pałacu, niespodziewanych reakcjach znajomych i jednym zwrocie, którego absolutnie nie znosi.

Pierwsza dama nie ukrywa – pewne rzeczy wciąż są dla niej nowe i “trochę dziwne”.