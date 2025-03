„Nie ma to jak hotel” świętuje 20-lecie! Brenda Song zdradziła kulisy kultowego serialu (FOTO)

Dylan Sprouse (teraz)

„Chciałam kłaść się spać każdego dnia z poczuciem, że podejmowałam dobre decyzje. Moja mama zawsze mówiła, że nie obchodziło jej, kiedy ludzie mówili: „Och, twoja Brenda była świetna…” dla niej liczyło się tylko to, czy byłam dobrym człowiekiem. I myślę, że to naprawdę we mnie zostało. To, co wyniosłam z tej drogi, to świadomość, że jeśli na koniec dnia mogę powiedzieć, że czuję się dobrze ze swoimi decyzjami i nie żałuję niczego, to jest w porządku” – rozprawiała wspominając serial, aktorka.