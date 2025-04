Nie tylko Podsiadło. Te gwiazdy odpadły z talent show, a dziś robią furorę!

Sarsa

Zanim Marta Markiewicz przybrała pseudonim Sarsa i wypuściła hit „Naucz mnie”, była uczestniczką kilku programów typu talent show.

Wystąpiła m.in. w „Must Be the Music”, gdzie nie zdołała przejść do półfinałów, a później w „X Factorze”, z którego odpadła podczas etapu bootcampu. Mimo początkowych niepowodzeń nie zrezygnowała. Przełom nastąpił dopiero podczas piątej edycji „The Voice of Poland”, w której znalazła się w drużynie Edyty Górniak i dotarła do półfinału. Niestety – z powodów zdrowotnych musiała zrezygnować z dalszego udziału w programie. To, co nie udało się na scenie talent show, osiągnęła jednak dzięki własnej determinacji i pracy.

Jej debiutancki album „Zapomnij mi” uzyskał status platynowej płyty, a kolejne utwory – „Bronię się” czy „Volta” – potwierdziły jej miejsce na scenie.