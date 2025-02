Nie żyje Wiesia z ,,Sanatorium miłości”. Smutna wiadomość dla fanów programu

Uwielbiana uczestniczka „Sanatorium miłości” zmarła w wieku 73 lat

Wiesia do programu zgłosiła się nie po to, by znaleźć miłość, ale by przeżyć przygodę. Jak sama mówiła, namówił ją do tego bratanek, ale nie sądziła, że jej występ w programie dojdzie do skutku. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek, a jej naturalność i optymizm podbiły serca widzów.

Po emisji show nie zniknęła z mediów – wzięła udział w takich programach jak „Jaka to melodia?” czy „Familiada”, a także kilka razy pojawiła się w „Pytaniu na śniadanie”.