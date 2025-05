Niedziela w ,,Halo tu Polsat". Jan Englert wraz z żoną świętowali wyjątkową rocznicę...

Jan Englert świętuje dziś swoje 82. urodziny i robi to w wielkim stylu – jako gość programu „halo, tu Polsat”. W śniadaniówce pojawił się razem z żoną Beatą Ścibakówną i Dominiką Montean-Pańków, by opowiedzieć o filmie „Skrzyżowanie”, który niedawno został nagrodzony na festiwalu Mastercard OFF Camera.

Zobaczcie, jak wyglądało ich poranne spotkanie z widzami, a także kogo jeszcze gościli Agnieszka Hyży i Maciej Rock.