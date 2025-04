Niedzielny poranek w „Halo Tu Polsat”! Jan i Lenka Klimentowie z synkiem i pieskami, Jolanta Fraszyńska (FOTO)

Lenka Klimentova, Jan Kliment i Cristian Kliment

„Nie mamy tyle jedzenia, ale na pewno jest baranek albo z czekolady albo z ciasta. Robimy jajeczka, tylko nie muszą być koniecznie czekoladowe, ale takie też właśnie zdobione, malowane. Nie chodzimy z koszyczkiem, bo Czesi są mniej wierzący. […] Jesteśmy od dziecka tego nauczeni i nie ma aż takiego znaczenia, czy koniecznie jesteśmy wierzący, czy nie, bo chcemy świętować, tak samo jak Boże Narodzenie. W Lany Poniedziałek chłopaki przychodzą do młodych dziewczyn i biją witką po nogach śpiewając przy tym rymowankę, kolędę. Wszystko po to, by w dziewczynie krew mocniej płynęła i byłą płodna. Dziewczyna wtedy dostaje mały prezent, a chłopak kieliszek śliwowicy” – mówili Lenka i Jan Klimentowie.