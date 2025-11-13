Nawigacja

Niesamowita metamorfoza Marty Nawrockiej! Pierwsza Dama bardziej nie mogła zaskoczyć

Autor Maciej Lechociński

Tak zmienił się jej styl! Zdjęcia.

1/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Marta Nawrocka od 6 sierpnia 2025 roku towarzyszy mężowi jako Pierwsza Dama RP.

Jej styl łączy klasykę z odrobiną nowoczesności – chwalony jest za eleganckie fasony, krytykowany za zbyt konserwatywną paletę barw.

2/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Uroczystość inauguracyjna otworzyła jej oficjalne wystąpienia w roli pierwszej damy.

Eksperci za punkt plus stawiają perfekcyjną fryzurę i biżuterię subtelną, a za minus — brak ryzyka i za rzadkie eksperymenty modowe.

3/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Już w pierwszych tygodniach funkcjonowania Pałacu Prezydenckiego zauważono jej obecność na oficjalnych wydarzeniach.

Wizerunkowo buduje obraz dyplomatycznej partnerki – mocną stroną jest spójność wizerunku, słabością może być wrażenie zbyt „bezpieczne stylizacji”.

4/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Od momentu objęcia stanowiska często pojawia się obok prezydenta podczas wizyt zagranicznych.

Stylowo stawia na stonowane kolory i klasyczne płaszcze — doceniane przez stylistów za ponadczasowość, ale zarazem oceniane jako przewidywalne.

5/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Jej pierwsze oficjalne zdjęcia w roli Pierwszej Damy szybko obiegły media.

Mocnym aspektem jest dbałość o proporcje i fason dostosowany do sylwetki, natomiast słabością może być wybór zbyt formalnych dodatków na mniej oficjalne okazje.

6/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

W roli Pierwszej Damy aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach społecznych od sierpnia 2025.

Wizerunkowo stawia na subtelną elegancję – stylowa sukienka midi chwalona przez ekspertów, choć komentatorzy zwracają uwagę na ograniczoną liczbę kolorów.

7/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Od chwili objęcia funkcji pojawia się coraz częściej w relacjach medialnych jako reprezentantka kraju.

Jej mocne strony to wysoka kultura ubioru i schludność, a słabą — czasem brak elementu zaskoczenia, co w świecie mody bywa odebrane jako „bezpieczny wybór”.

8/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Jako Pierwsza Dama od sierpnia 2025 roku wprowadza własny styl, często zauważany przez modne magazyny.

Specjaliści chwalą jej proporcje i kompozycję outfitów, krytykują natomiast dobór kolorów – przewaga ciemnych kolorów może być odbierana jako zbyt konserwatywna.

9/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Jej obecność oficjalna nabiera tempa wraz z funkcją, którą pełni od 6 sierpnia.

W kontekście stylu: umiejętnie łączy klasyczne kroje z nowoczesnymi akcentami, choć momentami brakuje odważnej biżuterii czy koloru przewodniego.

10/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Z chwilą wejścia męża w urząd Prezydenta RP rozpoczęła swoje pełne zaangażowanie jako Pierwsza Dama.

Wizerunkowo daje się zauważyć jako „partnerka u boku” – mocna strona: harmonijność stylu z wizerunkiem instytucji; słaba: ograniczona spontaniczność w wyborze kreacji.

11/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. AKPA.

Od objęcia urzędu sprawuje rolę także reprezentacyjną – zarówno w kraju, jak i za granicą.

W modzie stawia na wysoką jakość materiałów i dobrze skrojone płaszcze – ale eksperci zwracają uwagę na brak odważniejszych printów czy akcentów, które mogłyby dodać „charakteru”.

12/12 Metamorfoza stylu Marty Nawrockiej 
Marta Nawrocka, fot. KAPiF.

Styl Marty Nawrockiej  uznawany jest za elegancki, profesjonalny i odpowiedni dla instytucji.

Mocna strona to spójność i gruntowna selekcja ubioru; słabość to mniejsza indywidualność i widoczna powtarzalność w stylizacjach.

