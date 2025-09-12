Olimpijczyk zabił swoją dziewczynę. Po 11 latach wyszedł na wolność, a jego nowy związek budzi grozę

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

W styczniu 2024 roku po odbyciu połowy kary, Oscar Pistorius opuścił więzienie.

Warunkowe zwolnienie objęło jednak wiele ograniczeń: zakaz udzielania wywiadów, kontaktu z mediami, a także obowiązek regularnych kontroli, w tym testów na obecność alkoholu i narkotyków.

Pistorius zamieszkał u swojego bogatego wuja Arnolda w prestiżowej dzielnicy Pretorii. Jego nowy dom to ufortyfikowana rezydencja z systemami bezpieczeństwa rodem z filmu sensacyjnego: strażnicy, psy bojowe, elektroniczne systemy alarmowe.