Olimpijczyk zabił swoją dziewczynę. Po 11 latach wyszedł na wolność, a jego nowy związek budzi grozę

Odsiadywał wyrok za morderstwo 29-letniej modelki. Teraz znowu szokuje świat.

/ 12.09.2025 /
Marysia
Oscar Pistorius zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

Tą tragedią żył cały świat. W walentynki 2013 r. niepełnosprawny sportowiec Oscar Pistorius zastrzelił swoją partnerkę, Reevę Steenkamp, twierdząc że pomylił ją z włamywaczem.

Po latach spędzonych za kratami wyszedł na wolność i znów jest na ustach wszystkich…

Po latach spędzonych za kratami wyszedł na wolność i znów jest na ustach wszystkich…

Oscar Pistorius był symbolem siły i inspiracją dla milionów.

Oscar Pistorius był symbolem siły i inspiracją dla milionów.

Choć od dzieciństwa poruszał się na protezach, osiągnął sukces, jakiego nie zdołało wielu w pełni sprawnych sportowców – został pierwszym paraolimpijczykiem, który wystartował na Igrzyskach Olimpijskich.

Jego historia ma mroczną stronę, która przyćmiła wszystko, co zbudował.

Jego historia ma mroczną stronę, która przyćmiła wszystko, co zbudował.

W nocy z 13 na 14 lutego 2013 r. zastrzelił swoją partnerkę, Reevę Steenkamp – 29-letnią modelkę i prezenterkę telewizyjną.

Twierdził, że pomylił ją z włamywaczem. Sekcja zwłok wykazała cztery rany postrzałowe, a w domu znaleziono zakrwawiony kij do krykieta. Pojawiły się sugestie, że doszło do brutalnego ataku przed oddaniem strzałów.

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

Początkowo Pistorius został skazany na pięć lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ta decyzja wywołała ogromne oburzenie opinii publicznej.

Sąd apelacyjny zmienił kwalifikację czynu na morderstwo i ostatecznie wymierzył sportowcowi karę 13 lat i 5 miesięcy.

W styczniu 2024 roku po odbyciu połowy kary, Oscar Pistorius opuścił więzienie.

W styczniu 2024 roku po odbyciu połowy kary, Oscar Pistorius opuścił więzienie.

Warunkowe zwolnienie objęło jednak wiele ograniczeń: zakaz udzielania wywiadów, kontaktu z mediami, a także obowiązek regularnych kontroli, w tym testów na obecność alkoholu i narkotyków.

 

 

Pistorius zamieszkał u swojego bogatego wuja Arnolda w prestiżowej dzielnicy Pretorii. Jego nowy dom to ufortyfikowana rezydencja z systemami bezpieczeństwa rodem z filmu sensacyjnego: strażnicy, psy bojowe, elektroniczne systemy alarmowe.

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

Jak twierdzą lokalni mieszkańcy, Oscar prowadzi bardzo ciche i zdystansowane życie. Wstąpił jako wolontariusz do lokalnego kościoła i wykonuje proste prace porządkowe.

,,Nie widziałem, żeby się uśmiechnął. Jest tylko cieniem człowieka, którym kiedyś był „

– mówił jeden z parafian w rozmowie z mediami.

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

Najwięcej emocji wzbudza jednak fakt, że Pistorius związał się z nową partnerką, Ritą Greyling – kobietą, która do złudzenia przypomina zamordowaną Reevę Steenkamp. Związek długo był utrzymywany w tajemnicy, ale coraz więcej źródeł go potwierdza.

Matka zamordowanej modelki nie kryje emocji.

,,Patrzę na jej zdjęcia i mam gęsią skórkę. Ona wygląda dokładnie jak Reeva. Te same włosy, oczy, sylwetka… Czy on naprawdę szukał sobowtóra?”

– powiedziała June Steenkamp w rozmowie z „Daily Mail”.

June Steenkamp ostrzegła Ritę i inne kobiety przed Pistoriusem.

,On był wściekły, miał problemy z kontrolowaniem gniewu. Terapia w więzieniu nie wystarczy. Reeva znała go zaledwie trzy miesiące i już nie żyje. To nadal może się powtórzyć”

– dodała w poruszającym wywiadzie.

Reeva Steenkamp była jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek w RPA.

Reeva Steenkamp była jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek w RPA.

Od dzieciństwa związana z kamerą, zdobyła popularność jako twarz prestiżowych marek i prezenterka Fashion TV. Magazyn „FHM” wyróżnił ją jako jedną ze 100 najpiękniejszych kobiet kontynentu.

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary

Do 2029 roku Pistorius pozostaje pod ścisłym nadzorem i nie może publicznie wypowiadać się o swojej przeszłości. Mimo to próbuje wrócić do społeczeństwa i najwyraźniej nie zamierza żyć samotnie.

Czy historia się powtórzy? Czy nowa partnerka Pistoriusa może czuć się bezpieczna? Czy człowiek, który zabił swoją dziewczynę, może wrócić do normalnego życia?

Pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi, a cała sprawa ponownie dzieli opinię publiczną na całym świecie.

Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary
Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary
Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary
Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary
Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary
Zabił swoją dziewczynę. Teraz wyszedł na wolność i związał się z kobietą łudząco podobną do ofiary
Anonim | 13 września 2025 Odpowiedz

Anonim | 12 września 2025 Odpowiedz

Anonim | 12 września 2025 Odpowiedz

