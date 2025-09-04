Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy (FOTO)
To wyjątkowe wyróżnienie od dzieci przyznawane jest od ponad 55 lat. Wcześniej otrzymali je m.in. Jan Paweł II i Irena Sendlerowa.
Omenaa Mensah odebrała jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie – Order Uśmiechu. To nagroda, którą od 1968 roku przyznają dzieci osobom szczególnie zasłużonym w niesieniu im pomocy i radości.
Podczas uroczystego otwarcia RiO Centrum, na którym pojawiły się gwiazdy i przedstawiciele świata polityki, celebrytka przeszła przez symboliczny rytuał pasowania różą i wypicia soku z cytryny.
Uroczystość odbyła się 3 września 2025 roku i była połączona z inauguracją nowego etapu działalności RiO Centrum, prowadzonego przez Omenę Mensah i jej fundację. Ośrodek od teraz będzie koncentrować się na wspieraniu dzieci z domów dziecka oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także kontynuować pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
Najważniejszym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu. Tradycyjnie towarzyszyły jej rytuały: wypicie soku z cytryny i pasowanie różą.
,,Świadomość, że zostałam doceniona przez dzieci za działalność na ich rzecz, to największa nagroda”
– wyznała wzruszona Mensah.
Order Uśmiechu to wyjątkowe odznaczenie, które od niemal 60 lat przyznają dzieci. Wśród laureatów znaleźli się wcześniej m.in. Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, Dalajlama, Tove Jansson czy Anna Dymna.
