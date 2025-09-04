Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy (FOTO)

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy

Omenaa Mensah odebrała jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie – Order Uśmiechu. To nagroda, którą od 1968 roku przyznają dzieci osobom szczególnie zasłużonym w niesieniu im pomocy i radości.

Podczas uroczystego otwarcia RiO Centrum, na którym pojawiły się gwiazdy i przedstawiciele świata polityki, celebrytka przeszła przez symboliczny rytuał pasowania różą i wypicia soku z cytryny.