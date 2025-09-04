times-dark
Kozaczek

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy (FOTO)

To wyjątkowe wyróżnienie od dzieci przyznawane jest od ponad 55 lat. Wcześniej otrzymali je m.in. Jan Paweł II i Irena Sendlerowa.

Barbara Kurdej Szatan Joanna Racewicz Małgorzata Socha Omenaa Mensah
/ 04.09.2025 /
Marysia
Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonii zjawiły się gwiazdy źródło AKPA

1 / 12

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy

Omenaa Mensah odebrała jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie – Order Uśmiechu. To nagroda, którą od 1968 roku przyznają dzieci osobom szczególnie zasłużonym w niesieniu im pomocy i radości.

Podczas uroczystego otwarcia RiO Centrum, na którym pojawiły się gwiazdy i przedstawiciele świata polityki, celebrytka przeszła przez symboliczny rytuał pasowania różą i wypicia soku z cytryny.

Na zdj.: Omenaa Mensah, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

2 / 12

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy

Uroczystość odbyła się 3 września 2025 roku i była połączona z inauguracją nowego etapu działalności RiO Centrum, prowadzonego przez Omenę Mensah i jej fundację. Ośrodek od teraz będzie koncentrować się na wspieraniu dzieci z domów dziecka oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także kontynuować pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

3 / 12

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy

Najważniejszym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu. Tradycyjnie towarzyszyły jej rytuały: wypicie soku z cytryny i pasowanie różą.

,,Świadomość, że zostałam doceniona przez dzieci za działalność na ich rzecz, to największa nagroda”

– wyznała wzruszona Mensah.

Order Uśmiechu to wyjątkowe odznaczenie, które od niemal 60 lat przyznają dzieci. Wśród laureatów znaleźli się wcześniej m.in. Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, Dalajlama, Tove Jansson czy Anna Dymna.

 

Na zdj.: Omenaa Mensah, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

4 / 12

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy
Na zdj.: Monika Horma-Cieślak, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

5 / 12

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy
Na zdj.: Omenaa Mensah, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

6 / 12

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

7 / 12

Małgorzata Socha, Omenaa Mensah, Joanna Racewicz, Barbara Kurdej-Szatan
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

8 / 12

Barbara Kurdej-Szatan
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

9 / 12

Joanna Racewicz, Małgorzata Socha
Na zdj.: Beata Tadla, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

10 / 12

Beata Tadla
Na zdj.: Omenaa Mensah, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

11 / 12

Omenaa Mensah
Na zdj.: Vito Casetti, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

12 / 12

Joanna Racewicz
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Czerwony dywan Polscy celebryci
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Irena Kamińska-Radomska, Sylwia Lipka, Magdalena Boczarska...
Marcin Rogacewicz zirytował się na pytanie o Gurłacza?! „Zadzwońmy do Filipa i zapytajmy…”
Newsy VIDEO Kozaczka
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz zirytował się na pytanie o Gurłacza?! „Zadzwońmy do Filipa i zapytajmy…”
Wyznał, jaki ogromny wpływ ma na niego Kaczorowska: "To jest bardzo wysoka umiejętność".
Joanna Opozda wściekła na partnerkę Antka Królikowskiego: „Odwołali rozprawę przez wakacje Izabeli”?
Newsy
Antoni Królikowski Izabela Banaś
Joanna Opozda wściekła na partnerkę Antka Królikowskiego: „Odwołali rozprawę przez wakacje Izabeli”?
Izabela Banaś ostro jej odpowiedziała!
Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła tym gestem! Czy szykuje WIELKI transfer do TVP?
Newsy
Agnieszka Woźniak-starak
Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła tym gestem! Czy szykuje WIELKI transfer do TVP?
Zdradziła, co robi na swojej telewizyjnej emeryturze: "Moja codzienność wygląda tak, że ciągle jestem".
Pierwsza dama pilnie zabrała córkę i wyjechała w ascyście wojska! Wiadomo, dokąd się udały (WIDEO)
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Karol Nawrocki Kasia Nawrocka
Pierwsza dama pilnie zabrała córkę i wyjechała w ascyście wojska! Wiadomo, dokąd się udały (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Giorgio Armani śmierć
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Świat mody pogrążył się w żałobie.
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Doda Zarobki Gwiazd
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Wokalistka przyznała, że dziś zarabia więcej na jednym krótkim show niż kiedyś na dziesięciu koncertach.
Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)
Dzieci gwiazd Gwiazdy Newsy Zagraniczni celebryci
Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)
Gwiazda nie ukrywała ciążowego brzuszka, a my zachwycamy się jej stylizacją!
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Angelina Jolie Brad Pitt
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak wyrosła 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt!
Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy
Padły mocne słowa o jego wymowie!
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Aktualności Polscy celebryci
Rodzinka Pl Tvp
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Sporo zmieniło się po pięciu lat przerwy...
Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Ale plota! Newsy Skandale
Afera Donald Trump
Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Takiej reakcji chyba nikt nie przewidział.
Bogna Sworowska i Rafał Olbiński ROZSTALI SIĘ! „Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Bogna Sworowska Rafał Olbiński
Bogna Sworowska i Rafał Olbiński ROZSTALI SIĘ! „Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą”
A było tak pięknie! Jakie teraz mają relacje?
Katarzyna Skrzynecka wylicza, ile musiała wydać na zakupy szkolny dla córki!
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Gwiazd Katarzyna Skrzynecka
Katarzyna Skrzynecka wylicza, ile musiała wydać na zakupy szkolny dla córki!
Aktorka ujawnia, z jakimi naprawdę kosztami wiąże się wyprawka szkolna.
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Jakub Zdrójkowski
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Jeden dramat przekreślił jego marzenie…
Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Programy TV Z życia gwiazd
Adam Zdrójkowski Emilia Dankwa
Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)
Gwiazdy kultowego serialu spotkały się po latach na jednym wydarzeniu.
 