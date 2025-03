Oszałamiająca metamorfoza Anety Zając! Aktorka w niemal dwa miesiące odmieniła swoją sylwetkę (FOTO)

Aneta Zając (przed metamorfozą)

Aneta Zając to polska aktorka, najbardziej znana z roli Marysi Radosz w serialu „Pierwsza miłość”. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu. W 2006 roku ukończyła studia w PWSFTviT w Łodzi. W 2014 roku w parze ze Stefano Terrazzino wygrała pierwszą edycję programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.