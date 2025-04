Oto zwycięzcy programu „Got to Dance. Tylko taniec”. Co dziś robią i jak wyglądają? (FOTO)

Michał Kaczorowski "Kaczorex"

Michał Kaczorowski zwany również „Kaczorex” wygrał czwartą edycję programu „Got to Dance. Tylko taniec”. W ostatniej edycji oczarował widzów swoimi umiejętnościami poppingu. Co więcej, tancerz zakwalifikował się również jako finalista takich programów jak: „World of Dance” i „Mam Talent”.

Od momentu zwycięstwa w „Got to Dance. Tylko taniec” miał okazję wziąć udział w wielu zawodach, pokazach oraz reklamach na całym świecie. Był również sędzią wielu prestiżowych polskich i międzynarodowych wydarzeń. Poza tym na swoim koncie ma udział w wielu spektaklach, teledyskach koncertach i pokazach nie tylko w naszym kraju.

Warto dodać, że jako pierwszy Polak wygrał eliminacje w Berlinie do amerykańskich zawodów WORLD OF DANCE 2015. Został także dwukrotnie zaproszony przez organizatorów do najlepszej szesnastki popperów, światowych zawodów UK B-Boy Championship 2010/2012 w Londynie. Obecnie jest nauczycielem tańca i dyrektorem artystycznym United Session.