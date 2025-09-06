Para prezydencka na Narodowym Czytaniu poezji Jana Kochanowskiego! Pierwsza dama przyciągnęła spojrzenia elegancją
W południe odbyło się Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim.
1 / 10
W sobotnie południe, 6 września, w warszawskim Ogrodzie Saskim odbyło się czytanie twórczości Jana Kochanowskiego.
2 / 10
Wydarzeniu szczególnego znaczenia nadała obecność Prezydenta Karola Nawrockiego wraz z małżonką Martą Nawrocką, którzy aktywnie włączyli się w uroczystość.
3 / 10
Prezydent już wcześniej akcentował, że w utworach Jana Kochanowskiego odnajduje głęboką troskę o wspólnotę i losy Rzeczypospolitej. Pierwsza dama zwróciła natomiast uwagę na ich emocjonalne bogactwo. Obecność zarówno radości, jak i smutku, a także przesłanie, które niesie pocieszenie i afirmację życia.
4 / 10
Publiczność wysłuchała interpretacji wierszy Kochanowskiego w wykonaniu znanych aktorów, m.in. Marty Alaborskiej, Olgi Bończyk, Filipa Gurłacza, Mai Hirsch, Joanny Orleańskiej, Marcina Przybylskiego, Jana Wieczorkowskiego oraz Mirosława Zbrojewicza. Narratorem tego dnia został Przemysław Babiarz.
5 / 10
Przypomnijmy, że Para prezydencka niedawno wróciła z podróży z Watykanu. Wcześniej Karol Nawrocki odwiedził także USA i Rzym.
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10