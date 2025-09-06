times-dark
Kozaczek
Aktualności

Para prezydencka na Narodowym Czytaniu poezji Jana Kochanowskiego! Pierwsza dama przyciągnęła spojrzenia elegancją

W południe odbyło się Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim.

Karol Nawrocki Marta Nawrocka
/ 06.09.2025 /
Aurora
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka-min źródło AKPA

1 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka

W sobotnie południe, 6 września, w warszawskim Ogrodzie Saskim odbyło się czytanie twórczości Jana Kochanowskiego.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka źródło AKPA

2 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka

Wydarzeniu szczególnego znaczenia nadała obecność Prezydenta Karola Nawrockiego wraz z małżonką Martą Nawrocką, którzy aktywnie włączyli się w uroczystość.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka źródło AKPA

3 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka

Prezydent już wcześniej akcentował, że w utworach Jana Kochanowskiego odnajduje głęboką troskę o wspólnotę i losy Rzeczypospolitej. Pierwsza dama zwróciła natomiast uwagę na ich emocjonalne bogactwo. Obecność zarówno radości, jak i smutku, a także przesłanie, które niesie pocieszenie i afirmację życia.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka-min źródło AKPA

4 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka

Publiczność wysłuchała interpretacji wierszy Kochanowskiego w wykonaniu znanych aktorów, m.in. Marty Alaborskiej, Olgi Bończyk, Filipa Gurłacza, Mai Hirsch, Joanny Orleańskiej, Marcina Przybylskiego, Jana Wieczorkowskiego oraz Mirosława Zbrojewicza. Narratorem tego dnia został Przemysław Babiarz.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka-min źródło AKPA

5 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka

Przypomnijmy, że Para prezydencka niedawno wróciła z podróży z Watykanu. Wcześniej Karol Nawrocki odwiedził także USA i Rzym.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka-min źródło AKPA

6 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka źródło AKPA

7 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka-min źródło AKPA

8 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka-min źródło AKPA

9 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka źródło AKPA

10 / 10

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Agnieszka Woźniak-Starak wściekła na polityków: „Bardzo duży błąd, że ten przedmiot nie jest obowiązkowy”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Agnieszka Woźniak-starak Edukacja
Agnieszka Woźniak-Starak wściekła na polityków: „Bardzo duży błąd, że ten przedmiot nie jest obowiązkowy”
Dziennikarka jest także przerażona nowym trendem "szon patrol". O co chodzi?!
Wojciech Mann przez lata pracował ze Stoparczyk. Nie kryje ogromnego żalu: „Informacja trafiła do mnie błyskawicznie”
Aktualności
Wojciech Mann
Wojciech Mann przez lata pracował ze Stoparczyk. Nie kryje ogromnego żalu: „Informacja trafiła do mnie błyskawicznie”
To tu dzień później miała wystąpić... Zobaczcie, co wysłała do kolegów z pracy.
Żona Andrzeja Sołtysika i jej rodzina uległa straszliwemu wypadkowi! Ledwo uszli z życiem (WIDEO)
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Andrzej Sołtysik Patrycja Sołtysik
Żona Andrzeja Sołtysika i jej rodzina uległa straszliwemu wypadkowi! Ledwo uszli z życiem (WIDEO)
"Mogło nas nie być…"
Martyna Wojciechowska, Monika Richardson, Dziemianowicz-Bąk… w rozpaczy. Żegnają dziennikarkę
Aktualności Newsy
Martyna Wojciechowska Monika Richardson
Martyna Wojciechowska, Monika Richardson, Dziemianowicz-Bąk… w rozpaczy. Żegnają dziennikarkę
Zginęła w piątek w tragicznym wypadku...
Karol Nawrocki pojawił się z siostrą w Watykanie! Kim jest Nina Nawrocka? (FOTO)
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Karol Nawrocki Marta Nawrocka
Karol Nawrocki pojawił się z siostrą w Watykanie! Kim jest Nina Nawrocka? (FOTO)
Rodzeństwo jest do siebie naprawdę podobne!
Tak wycałowała Nawrockiego! Sceny z Włoch obiegły sieć (WIDEO)
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Tak wycałowała Nawrockiego! Sceny z Włoch obiegły sieć (WIDEO)
Podczas wizyty w Rzymie prezydent Polski doczekał się wyjątkowo ciepłego powitania.
Przejmujące wyznanie Agnieszki Kaczorowskiej. „Pokazał, że nic z tego nie będzie!”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Przejmujące wyznanie Agnieszki Kaczorowskiej. „Pokazał, że nic z tego nie będzie!”
Chodzi o uczestnika "Tańca z gwiazdami"...
Cytryn – kamień pełen światła w biżuterii
Aktualności
Biżuteria
Cytryn – kamień pełen światła w biżuterii
Skąd pochodzi cytryn?
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Giorgio Armani śmierć
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Świat mody pogrążył się w żałobie.
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Doda Zarobki Gwiazd
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Wokalistka przyznała, że dziś zarabia więcej na jednym krótkim show niż kiedyś na dziesięciu koncertach.
Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy
Padły mocne słowa o jego wymowie!
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Aktualności Polscy celebryci
Rodzinka Pl Tvp
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Sporo zmieniło się po pięciu lat przerwy...
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Jakub Zdrójkowski
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Jeden dramat przekreślił jego marzenie…
Donald Trump zaskoczył gestem wobec polskiego prezydenta! „To zachowanie zdarza się rzadko”
Aktualności
Donald Trump Karol Nawrocki
Donald Trump zaskoczył gestem wobec polskiego prezydenta! „To zachowanie zdarza się rzadko”
Ekspert od mowy ciała ocenił zachowanie Donalda Trumpa podczas spotkania z Karolem Nawrockim.
Łukasz Urbański otworzył się na temat guza mózgu: „Objawów nie miałem żadnych…”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Choroba Diagnoza
Łukasz Urbański otworzył się na temat guza mózgu: „Objawów nie miałem żadnych…”
Fryzjer gwiazd ujawnia, że jego diagnoza była czystym przypadkiem!
Robert Motyka zamarł po pytaniu o Joannę Kołaczkowską. „To był ogromny WSTRZĄS!”
Aktualności Polscy celebryci
Joanna Kołaczkowska Robert Motyka
Robert Motyka zamarł po pytaniu o Joannę Kołaczkowską. „To był ogromny WSTRZĄS!”
Zdradził, kiedy po raz pierwszy zobaczył Joannę Kołaczkowską!
 