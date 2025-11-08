Pierwszy raz pokazał się po śmierci ukochanej żony. Tak teraz wygląda Krzysztof Baranowski

Tak wygląda kilka miesięcy po śmierci ukochanej żony
Pierwszy występ po stracie ukochanej żony.
Legendarny żeglarz Krzysztof Baranowski pojawił się w sobotni poranek w programie „Halo tu Polsat”. Jest to jeden z nielicznych wstępów publicznych po śmierci ukochanej żony Bogumiły Wander. Krzysztof pomimo cięższych chwil w życiu prywatnym podczas programu emanował spokojem i ogromną klasą.
Krzysztof Baranowski to człowiek, który ponad dwukrotnie i w dodatku samotnie opłynął kulę ziemską. W studiu opowiedział o swoich samotnych podróżach oraz o radości, jaką czerpie z podroży.
Publiczność mogła zobaczyć, że mimo upływu lat kapitan wciąż zachowuje energię i elegancję, z jakiej zawsze słynął.
Żeglarz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci. Drugą żoną została spikerka Bogumiła Wander. Małżeństwem zostali w 2005 roku, aż do jej śmierci.
Ponad rok temu stracił ukochaną żonę Bogumiłę Wander, która z zawodu była prezenterką. Bogumiła zmarła 30 lipca 2024 roku i została pochowana na Starym Cmentarzu na Służewie. Spikerka zmagała się od lat z Alzheimera.