Pierwszy raz pokazał się po śmierci ukochanej żony. Tak teraz wygląda Krzysztof Baranowski

Krzysztof Baranowski

Legendarny żeglarz Krzysztof Baranowski pojawił się w sobotni poranek w programie „Halo tu Polsat”. Jest to jeden z nielicznych wstępów publicznych po śmierci ukochanej żony Bogumiły Wander. Krzysztof pomimo cięższych chwil w życiu prywatnym podczas programu emanował spokojem i ogromną klasą.