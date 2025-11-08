Nawigacja

Tak wygląda kilka miesięcy po śmierci ukochanej żony

Pierwszy występ po stracie ukochanej żony.

Pierwszy raz pokazał się po śmierci ukochanej żony. Tak teraz wygląda Krzysztof Baranowski

1 / 5

Krzysztof Baranowski

Legendarny żeglarz Krzysztof Baranowski pojawił się w sobotni poranek w programie „Halo tu Polsat”. Jest to jeden z nielicznych wstępów publicznych po śmierci ukochanej żony Bogumiły Wander. Krzysztof pomimo cięższych chwil w życiu prywatnym podczas programu emanował spokojem i ogromną klasą.

Tak wygląda kilka miesięcy po śmierci ukochanej żony

2 / 5

Krzysztof Baranowski

Krzysztof Baranowski to człowiek, który ponad dwukrotnie i w dodatku samotnie opłynął kulę ziemską. W studiu opowiedział o swoich samotnych podróżach oraz o radości, jaką czerpie z podroży.

Tak wygląda kilka miesięcy po śmierci ukochanej żony

3 / 5

Krzysztof Baranowski

Publiczność mogła zobaczyć, że mimo upływu lat kapitan wciąż zachowuje energię i elegancję, z jakiej zawsze słynął.

Tak wygląda kilka miesięcy po śmierci ukochanej żony

4 / 5

Krzysztof Baranowski

Żeglarz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci. Drugą żoną została spikerka Bogumiła Wander. Małżeństwem zostali w 2005 roku, aż do jej śmierci.

Tak wygląda kilka miesięcy po śmierci ukochanej żony

5 / 5

Krzysztof Baranowski

Ponad rok temu stracił ukochaną żonę Bogumiłę Wander, która z zawodu była prezenterką. Bogumiła zmarła 30 lipca 2024 roku i została pochowana na Starym Cmentarzu  na Służewie. Spikerka zmagała się od lat z Alzheimera.

Najnowsze
Zobacz również
﻿