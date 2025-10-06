Piłkarze zjechali się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Lewy od razu wyszedł do kibiców
Krzysztof Piątek, Łukasz Skorupski, Przemysław Wiśniewski, Kamil Grabara...
Katowice ponownie stały się domem reprezentacji Polski. W poniedziałek w hotelu Monopol rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed październikowymi meczami z Nową Zelandią i Litwą. To właśnie na Śląsku biało-czerwoni rozpoczną przygotowania do ostatnich spotkań w tym roku, które mogą przesądzić o układzie tabeli eliminacyjnej i pozycji Polski w walce o mundial.
Spotkania z Nową Zelandią i Litwą zaplanowano odpowiednio na piątek i poniedziałek. Oba mecze będą kluczowym sprawdzianem przed decydującą fazą eliminacji i szansą, by utrzymać pozytywny impet po wrześniowych zwycięstwach.
Ala | 6 października 2025
Lewandowski zawsze szanowal swoich kibicow!
Anonim | 7 października 2025
ala zawsze to lewy dba o swoje ego i zal , ze to jest caly czas tolerowane przez koooolejnych trenerow, zalosne to, a najlepiej ubrany był i tak pistolet krzysztof he, he, he, lewy jedynie slupem reklamowym , przesyconym w kolorze i poprawnosci, zero wlasnego stylu i dlatego wyszedł do tlumu …..
