Piłkarze zjechali się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Lewy od razu wyszedł do kibiców

Robert Lewandowski

Katowice ponownie stały się domem reprezentacji Polski. W poniedziałek w hotelu Monopol rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed październikowymi meczami z Nową Zelandią i Litwą. To właśnie na Śląsku biało-czerwoni rozpoczną przygotowania do ostatnich spotkań w tym roku, które mogą przesądzić o układzie tabeli eliminacyjnej i pozycji Polski w walce o mundial.