Piłkarze zjechali się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Lewy od razu wyszedł do kibiców

Krzysztof Piątek, Łukasz Skorupski, Przemysław Wiśniewski, Kamil Grabara...

Krzysztof Piątek Robert Lewandowski
/ 06.10.2025 /
Karolina T.
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Katowice ponownie stały się domem reprezentacji Polski. W poniedziałek w hotelu Monopol rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed październikowymi meczami z Nową Zelandią i Litwą. To właśnie na Śląsku biało-czerwoni rozpoczną przygotowania do ostatnich spotkań w tym roku, które mogą przesądzić o układzie tabeli eliminacyjnej i pozycji Polski w walce o mundial.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Spotkania z Nową Zelandią i Litwą zaplanowano odpowiednio na piątek i poniedziałek. Oba mecze będą kluczowym sprawdzianem przed decydującą fazą eliminacji i szansą, by utrzymać pozytywny impet po wrześniowych zwycięstwach.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski
Kamil Grosicki

Kamil Grosicki
Kamil Grosicki

Kamil Grosicki
Kamil Grabara

Kamil Grabara
Fot. AKPA

Jakub Kamiński
Fot. AKPA

Jakub Kamiński
Fot. AKPA

Jan Ziólkowski
Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski
Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski
Fot. AKPA

Karol Świderski
Bartłomiej Drągowski

Bartłomiej Drągowski
Fot. AKPA

Jan Ziólkowski
Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski
Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski
Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski
Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek
Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek
Ala | 6 października 2025 Odpowiedz

Lewandowski zawsze szanowal swoich kibicow!

Anonim | 7 października 2025 Odpowiedz

ala zawsze to lewy dba o swoje ego i zal , ze to jest caly czas tolerowane przez koooolejnych trenerow, zalosne to, a najlepiej ubrany był i tak pistolet krzysztof he, he, he, lewy jedynie slupem reklamowym , przesyconym w kolorze i poprawnosci, zero wlasnego stylu i dlatego wyszedł do tlumu …..

Anonim | 6 października 2025 Odpowiedz

