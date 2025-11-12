Gwiazdy na gali BohaterONy 2025. Kożuchowska, Dowbor, Pietrucha…
Stylizacja aktorki skradła show.
Małgorzata Kożuchowska od lat dumnie nosi miano ikony mody.
Nic w tym dziwnego, bo nawet w czarnym total looku wygląda jak z paryskiego wybiegu.
Katarzyna Dowbor na tę okazję wybrała klasyczny czarny garnitur.
Zaprezentowała się w nim stylowo i z klasą.
Julia Pietrucha postawiła na biały, wyrazisty total look.
Wielki kwiat przy marynarce dodał całości szyku i fantazji.
Olga Bołądź z kolei postawiła na oversizowy krój garnituru.
Zrezygnowała z dodatków na rzecz totalnego minimalizmu.
Magdalena Różczka, podobnie jak Dowbor zaufała czerni.
Aktorka świetnie wyglądała w smokingowej marynarce, która dodała jej pazura.
Magdalena Różczka z dumą odebrała nagrodę.
Aktorka od lat działa charytatywnie i udziela się w akcjach dla dzieci.
Olga Bołądź lubi trzymać rękę na pulsie mody!
Julia Pietrucha zdecydowanie była gwiazdą tego wieczoru.
Jej stylizacja to był strzał w dziesiątkę!
Agnieszka Sienkiewicz z kolei postawiła na romantyczną kwiatową suknię.
Wyglądała w niej jak mroczna świtezianka.