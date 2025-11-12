Nawigacja

Gwiazdy na gali BohaterONy 2025. Kożuchowska, Dowbor, Pietrucha…

Autor Maciej Lechociński

Stylizacja aktorki skradła show.

1/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Małgorzata Kożuchowska, fot. KAPiF.

Małgorzata Kożuchowska od lat dumnie nosi miano ikony mody.

Nic w tym dziwnego, bo nawet w czarnym total looku wygląda jak z paryskiego wybiegu.

2/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Katarzyna Dowbor, fot. KAPiF.

Katarzyna Dowbor na tę okazję wybrała klasyczny czarny garnitur. 

Zaprezentowała się w nim stylowo i z klasą.

3/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Julia Pietrucha, fot. KAPiF.

Julia Pietrucha postawiła na biały, wyrazisty total look. 

Wielki kwiat przy marynarce dodał całości szyku i fantazji.

4/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Olga Bołądź, fot. AKPA.

Olga Bołądź z kolei postawiła na oversizowy krój garnituru.

Zrezygnowała z dodatków na rzecz totalnego minimalizmu.

 

5/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Magdalena Różczka, fot. AKPA.

Magdalena Różczka, podobnie jak Dowbor zaufała czerni. 

Aktorka świetnie wyglądała w smokingowej marynarce, która dodała jej pazura.

6/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Magdalena Różczka, fot. AKPA.

Magdalena Różczka z dumą odebrała nagrodę. 

Aktorka od lat działa charytatywnie i udziela się w akcjach dla dzieci.

7/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Olga Bołądź, fot. AKPA.

Olga Bołądź lubi trzymać rękę na pulsie mody! 

8/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Julia Pietrucha, fot. AKPA.

Julia Pietrucha zdecydowanie była gwiazdą tego wieczoru.

Jej stylizacja to był strzał w dziesiątkę!

9/9 Gala Nagrody BohaterONy 2025
Agnieszka Sienkiewicz, fot. AKPA.

Agnieszka Sienkiewicz z kolei postawiła na romantyczną kwiatową suknię. 

Wyglądała w niej jak mroczna świtezianka.

