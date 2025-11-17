Plejada gwiazd na premierze filmu „Piernikowe Serce”: Socha, Roznerski, Żak, Kurdej-Szatan…
Premiera świątecznego filmu „Piernikowe Serce” przyciągnęła tłum gwiazd.
Na czerwonym dywanie w Warszawie pojawiły się największe nazwiska z obsady, ale też celebryci, którzy przyszli zobaczyć nową produkcję przed oficjalną premierą.
W świątecznej produkcji „Piernikowe serce”, zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd – na ekranie pojawią się m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Małgorzata Socha, Piotr Głowacki, Olga Bołądź i Stefan Pawłowski.
Film, którego akcja toczy się w zimowym Toruniu, opowiada o pierwszej miłości, rodzinnych sekretach i drugich szansach, a jego klimat łączy ciepło świątecznej atmosfery z emocjonalną, wielopokoleniową historią.
Premiera kinowa została zaplanowana na 28 listopada 2025 roku