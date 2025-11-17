W świątecznej produkcji „Piernikowe serce”, zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd – na ekranie pojawią się m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Małgorzata Socha, Piotr Głowacki, Olga Bołądź i Stefan Pawłowski.

Film, którego akcja toczy się w zimowym Toruniu, opowiada o pierwszej miłości, rodzinnych sekretach i drugich szansach, a jego klimat łączy ciepło świątecznej atmosfery z emocjonalną, wielopokoleniową historią.

Premiera kinowa została zaplanowana na 28 listopada 2025 roku