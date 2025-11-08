Maks Behr

Wyjątkowość tej sztuki polega na mistrzowskim połączeniu przejmującego tematu utraconej miłości, rozczarowań i rodzinnych sekretów z błyskotliwym humorem i ciepłem, które sprawiają, że widz śmieje się przez łzy. Historia rozpoczyna się od pozornie zwyczajnej kolacji małżeństwa z pięćdziesięcioletnim stażem, podczas której żona nagle ogłasza mężowi, że chce rozwodu. To wyznanie staje się początkiem serii wydarzeń, które zmieniają życie całej rodziny.