Plejada gwiazd na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty”. Żebrowscy, Zborowska, Liszowska, Warnke
Jakie stylizacje wybrały gwiazdy?
Wieczór w Teatrze 6. Piętro upłynął pod znakiem emocji, śmiechu i wzruszeń. Odbyła się tam uroczysta prapremiera spektaklu „Wspaniałe horyzonty”, która przyciągnęła wielu znanych gości ze świata filmu, teatru i mediów. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Pola Gonciarz, Maks Behr, Maria Winiarska, Joanna Liszowska czy dyrektor teatru Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą.
Wyjątkowość tej sztuki polega na mistrzowskim połączeniu przejmującego tematu utraconej miłości, rozczarowań i rodzinnych sekretów z błyskotliwym humorem i ciepłem, które sprawiają, że widz śmieje się przez łzy. Historia rozpoczyna się od pozornie zwyczajnej kolacji małżeństwa z pięćdziesięcioletnim stażem, podczas której żona nagle ogłasza mężowi, że chce rozwodu. To wyznanie staje się początkiem serii wydarzeń, które zmieniają życie całej rodziny.
Anna Głogowska z córką postawiły na klasyczne stylizacje w czerni i bieli m.in. długie suknie, efektowne koszule i subtelne dodatki w duchu ponadczasowego szyku idealnie wpisały się w teatralny klimat wieczoru.
Katarzyna Warnke wybrała czarną, minimalistyczną suknię midi z długimi rękawami i delikatnie rozkloszowanym dołem, która doskonale podkreślała sylwetkę. Stylizację uzupełniła czarnymi botkami na obcasie i torebką na złotym łańcuszku.
