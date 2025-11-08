Nawigacja

Plejada gwiazd na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty". Żebrowscy, Zborowska, Liszowska, Warnke

Jakie stylizacje wybrały gwiazdy?

Rafał Królikowski

Maks Behr

Wieczór w Teatrze 6. Piętro upłynął pod znakiem emocji, śmiechu i wzruszeń. Odbyła się tam uroczysta prapremiera spektaklu „Wspaniałe horyzonty”, która przyciągnęła wielu znanych gości ze świata filmu, teatru i mediów. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Pola Gonciarz, Maks Behr, Maria Winiarska, Joanna Liszowska czy dyrektor teatru Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą.

Maks Behr

Wyjątkowość tej sztuki polega na mistrzowskim połączeniu przejmującego tematu utraconej miłości, rozczarowań i rodzinnych sekretów z błyskotliwym humorem i ciepłem, które sprawiają, że widz śmieje się przez łzy. Historia rozpoczyna się od pozornie zwyczajnej kolacji małżeństwa z pięćdziesięcioletnim stażem, podczas której żona nagle ogłasza mężowi, że chce rozwodu. To wyznanie staje się początkiem serii wydarzeń, które zmieniają życie całej rodziny.

Kasia Warnke

Anna Głogowska z córką  postawiły na klasyczne stylizacje w czerni i bieli m.in. długie suknie, efektowne koszule i subtelne dodatki w duchu ponadczasowego szyku idealnie wpisały się w teatralny klimat wieczoru.

Wojciech Wysocki

Katarzyna Warnke wybrała czarną, minimalistyczną suknię midi z długimi rękawami i delikatnie rozkloszowanym dołem, która doskonale podkreślała sylwetkę. Stylizację uzupełniła czarnymi botkami na obcasie i torebką na złotym łańcuszku.

Wojciech Wysocki
Mateusz Hładki
Pola Gonciarz
Pola Gonciarz
Andrzej Saramanowicz
Zofia Zborowska-Wrona, Maria Winiarska
Zofia Zborowska-Wrona, Maria Winiarska
