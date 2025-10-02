Plejada gwiazd w szczytnym celu! Aneta Zając, Anna Wendzikowska, Paulina Orłoś...

Warszawa stała się centrum wyjątkowego wydarzenia – inauguracji 14. edycji kampanii „Dotykam = Wygrywam”, której celem jest przypominanie o znaczeniu profilaktyki raka piersi.

Na wydarzeniu nie zabrakło znanych i lubianych, a wśród nich m.in. Anety Zając, Anny Wendzikowskiej czy Ady Fijał. To jednak dopiero początek listy gwiazd, które tego dnia udowodniły, że potrafią łączyć blask fleszy ze wsparciem naprawdę ważnych inicjatyw.