Plejada gwiazd w szczytnym celu! Aneta Zając, Anna Wendzikowska, Paulina Orłoś…
Anna Maria Sieklucka, Monika Mrozowska, Ada Fijał, Emilia Dankwa...
Warszawa stała się centrum wyjątkowego wydarzenia – inauguracji 14. edycji kampanii „Dotykam = Wygrywam”, której celem jest przypominanie o znaczeniu profilaktyki raka piersi.
Na wydarzeniu nie zabrakło znanych i lubianych, a wśród nich m.in. Anety Zając, Anny Wendzikowskiej czy Ady Fijał. To jednak dopiero początek listy gwiazd, które tego dnia udowodniły, że potrafią łączyć blask fleszy ze wsparciem naprawdę ważnych inicjatyw.
ala | 2 października 2025
