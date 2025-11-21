Plejada gwiazda na premierze „Przyjaciół”. Kaczorowska z Rogacewiczem, Zając, Lewandowska…
Tłumy pojawiły się w teatrze!
Na premierze „Przyjaciół” pojawiła się prawdziwa śmietanka polskiego show-biznesu. Czerwony dywan rozbłysł od błysków fleszy, a gwiazdy zaprezentowały stylizacje, które jeszcze długo będą komentowane w sieci.
Wieczór upłynął w atmosferze elegancji, wzruszeń i wielkich powrotów, czyli dokładnie tak, jak przystało na spektakl, na który tak wielu czekało.
Sztuka „Przyjaciele / Le Mensonge” w Teatrze Garnizon Sztuki opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach, których kolacja stopniowo przeradza się w trudne rozmowy o zdradzie, prawdzie i kłamstwie.