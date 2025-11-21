Nawigacja

Plejada gwiazda na premierze „Przyjaciół”. Kaczorowska z Rogacewiczem, Zając, Lewandowska…

Tłumy pojawiły się w teatrze!

1/24 Grażyna Wolszczak
Na premierze „Przyjaciół” pojawiła się prawdziwa śmietanka polskiego show-biznesu. Czerwony dywan rozbłysł od błysków fleszy, a gwiazdy zaprezentowały stylizacje, które jeszcze długo będą komentowane w sieci.

2/24 Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogaczewicz
Wieczór upłynął w atmosferze elegancji, wzruszeń i wielkich powrotów, czyli dokładnie tak, jak przystało na spektakl, na który tak wielu czekało.

3/24 Odeta Moro
Sztuka „Przyjaciele / Le Mensonge” w Teatrze Garnizon Sztuki opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach, których kolacja stopniowo przeradza się w trudne rozmowy o zdradzie, prawdzie i kłamstwie.

4/24 Joanna Racewicz
5/24 Rafał Maserak
6/24 Kasia Zielińska
7/24 Aneta Zając
8/24 Kamilla Baar
9/24 Anna Lewandowska
10/24 Patricia Kazadi
11/24 Adam Sztaba z partnerką
12/24 Maciej Orłoś i Paulina Orłoś
13/24 Robert i Monika Górscy
14/24 Marta Wierzbicka
15/24 Sylwia Gliwa
16/24 Maria Niklińska
17/24 Kasia Polewany
18/24 Jakub Sasak
19/24 Marta Dąbrowska
20/24 Julia Chatys
21/24 Monika Mrozowska
22/24 Anna Oberc
23/24 Marek Kaliszuk
24/24 Misza Meyer
