Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA

Grób znanego policjanta tonął w wieńcach...

/ 19.08.2025 /
EmEl
Fot. AKPA

1 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 

Jerzy Dziewulski zmarł w wieku 81 lat. Ostatnie pożegnanie odbyło się 19 sierpnia 2025 roku. Były policjant i antyterrorysta był zasłużonym funkcjonariuszem policji i politykiem.

Fot. AKPA

2 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego miało charakter świecki.

Fot. AKPA

3 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 

Pogrzeb odbył się 19 sierpnia (w poniedziałek) o godzinie 13.00. 

Na ostatnim pożegnaniu pojawili się bliscy zmarłego.

Fot. AKPA

4 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 

Nie brakowało wieńców złożonych przez polityków. Uroczystość miała charakter państwowy.

Fot. AKPA

5 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 

Jerzy Dziewulski w czasie swojego życia otrzymał wiele ważnych odznaczeń, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Ofiarność i Odwagę (trzykrotnie).

Fot. AKPA

6 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 

Na wydarzeniu pojawili się Ryszard Kalisz i Leszek Miller. 

Na zdj.: Leszek Miller, Ryszard Kalisz, Fot. AKPA

7 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Na zdj.: Ryszard Kalisz, Fot. AKPA

8 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Fot. AKPA

9 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Fot. AKPA

10 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Fot. AKPA

11 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
akpa20250819_j_dziewulski_pog_9231

12 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Fot. AKPA

13 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Fot. AKPA

14 / 14

Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego 
Anonim | 19 sierpnia 2025

Rop

Anonim | 19 sierpnia 2025

RIP

Anonim | 19 sierpnia 2025

Top panie usta, szkodą,,

Anonim | 19 sierpnia 2025

