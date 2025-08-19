Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Grób znanego policjanta tonął w wieńcach...
Jerzy Dziewulski zmarł w wieku 81 lat. Ostatnie pożegnanie odbyło się 19 sierpnia 2025 roku. Były policjant i antyterrorysta był zasłużonym funkcjonariuszem policji i politykiem.
Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego miało charakter świecki.
Pogrzeb odbył się 19 sierpnia (w poniedziałek) o godzinie 13.00.
Na ostatnim pożegnaniu pojawili się bliscy zmarłego.
Nie brakowało wieńców złożonych przez polityków. Uroczystość miała charakter państwowy.
Jerzy Dziewulski w czasie swojego życia otrzymał wiele ważnych odznaczeń, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Ofiarność i Odwagę (trzykrotnie).
Na wydarzeniu pojawili się Ryszard Kalisz i Leszek Miller.
Anonim | 19 sierpnia 2025
Rop
Anonim | 19 sierpnia 2025
RIP
Anonim | 19 sierpnia 2025
Anonim | 19 sierpnia 2025
