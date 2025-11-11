Nawigacja

Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek

Autor Klaudia Jaroszek

1/10

Izabela Janachowska
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/izabelajanachowska

Dubaj to jeden z najbardziej luksusowych kierunków turystycznych na świecie, który od lat przyciąga gwiazdy, celebrytów i osoby szukające prestiżu. To miasto przepychu, nowoczesności i spektakularnych atrakcji po luksusowe centra handlowe i prywatne plaże. Wielu znanych artystów, sportowców i influencerów wybiera właśnie Dubaj na wakacje, sesje zdjęciowe czy nawet jako miejsce zamieszkania.

To miejsce stało się symbolem nowoczesnego luksusu – miejscem, w którym marzenia o ekskluzywnym stylu życia stają się rzeczywistością.

2/10

Andziaks i Luka
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/marcelina_zawadzka

Wśród celebrytów, którzy stale odwiedzają Dubają są Andziaks i Luka, którzy często relacjonują luksusowe podróże w to miejsce na social mediach czy na YouTube.

3/10

Marcelina Zawadzka
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/marcelina_zawadzka

Dubaj ostatnio stał się nawet miejscem zamieszkania Marceliny Zawadzkiej. O swojej decyzji związanej z przeprowadzką  poinformowała fanów w październiku 2025 roku, tłumacząc, że przeprowadzka jest związana z zawodowymi planami jej partnera, z którym ma syna.

4/10

Katarzyna Cichopek
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/katarzynacichopek

„At the top 🤩 „Dubaj to tygiel kultur i możliwości, to nie tylko miejsce, to doświadczenie. W Dubaju przyszłość jest teraz”. Wow!” – pisała Cichopek.

5/10

Małgorzata i Radosław Majdanowie
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/r_majdan

Dubaj jest dość wyjątkowym miejscem dla Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej męża Radosława Majdana. To właśnie tam para miała swoją sesję po ślubie.

 

„Kiedy prawie 10 lat temu mieliśmy w tym hotelu ślubną sesję zdjęciową, nawet nie marzyłem, że kiedyś przyjedziemy tu z naszym synkiem” – pisał Majdan na Instagramie.

 

 

„I wtedy Ci mówiłam, zaufaj, Henio dołączy! Nie kłamałam…” – odpisała wówczas na to Rozenek.

 

 

 

6/10

Sandra Kubicka
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/sandrakubicka

W tym roku na dubajskie wakacje zdecydowała się Sandra Kubicka, która zabrała swojego synka i mamę.

7/10

Wersow i Friz
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/wersow

Wersow i Friz także mieli okazję korzystać z tamtejszych uroków na totalnym wypasie.

8/10

Kuba Wojewódzki
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/kuba_wojewodzki_official

Ostatnio w Dubaju również zagościł Kuba Wojewódzki. Internauci dopatrzyli się, że wybrał się tam ze swoją wybranką Żanetą Rosińską.

9/10

Julia Wieniawa
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/juliawieniawa

Dubaj na miejsce wypoczynku wybrała też Julia Wieniawa, która uwielbia podróżować.

10/10

Cezary i Edyta Pazurowie
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
source: Instagram/czarekpazura

Dubaju nie zabrakło też na wycieczkowej liście Cezarego Pazury i jego żony Edyty.

Najnowsze
Zobacz również
﻿