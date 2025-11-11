Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
Dubaj to jeden z najbardziej luksusowych kierunków turystycznych na świecie, który od lat przyciąga gwiazdy, celebrytów i osoby szukające prestiżu. To miasto przepychu, nowoczesności i spektakularnych atrakcji po luksusowe centra handlowe i prywatne plaże. Wielu znanych artystów, sportowców i influencerów wybiera właśnie Dubaj na wakacje, sesje zdjęciowe czy nawet jako miejsce zamieszkania.
To miejsce stało się symbolem nowoczesnego luksusu – miejscem, w którym marzenia o ekskluzywnym stylu życia stają się rzeczywistością.
Wśród celebrytów, którzy stale odwiedzają Dubają są Andziaks i Luka, którzy często relacjonują luksusowe podróże w to miejsce na social mediach czy na YouTube.
Dubaj ostatnio stał się nawet miejscem zamieszkania Marceliny Zawadzkiej. O swojej decyzji związanej z przeprowadzką poinformowała fanów w październiku 2025 roku, tłumacząc, że przeprowadzka jest związana z zawodowymi planami jej partnera, z którym ma syna.
„At the top 🤩 „Dubaj to tygiel kultur i możliwości, to nie tylko miejsce, to doświadczenie. W Dubaju przyszłość jest teraz”. Wow!” – pisała Cichopek.
Dubaj jest dość wyjątkowym miejscem dla Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej męża Radosława Majdana. To właśnie tam para miała swoją sesję po ślubie.
„Kiedy prawie 10 lat temu mieliśmy w tym hotelu ślubną sesję zdjęciową, nawet nie marzyłem, że kiedyś przyjedziemy tu z naszym synkiem” – pisał Majdan na Instagramie.
„I wtedy Ci mówiłam, zaufaj, Henio dołączy! Nie kłamałam…” – odpisała wówczas na to Rozenek.
W tym roku na dubajskie wakacje zdecydowała się Sandra Kubicka, która zabrała swojego synka i mamę.
Wersow i Friz także mieli okazję korzystać z tamtejszych uroków na totalnym wypasie.
Ostatnio w Dubaju również zagościł Kuba Wojewódzki. Internauci dopatrzyli się, że wybrał się tam ze swoją wybranką Żanetą Rosińską.
Dubaj na miejsce wypoczynku wybrała też Julia Wieniawa, która uwielbia podróżować.
Dubaju nie zabrakło też na wycieczkowej liście Cezarego Pazury i jego żony Edyty.