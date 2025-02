Poranek z „Halo Tu Polsat”! Izabella Miko w panterce, Andrzej Seweryn z żoną, Kasia Moś z pieskami (FOTO)

Andrzej Seweryn i Katarzyna Kubacka-Seweryn

Gościem studia był Andrzej Seweryn, który wrócił wspomnieniami do pracy na planie, a jego żona Katarzyna opowiedziała o nowym projekcie.

„Ostatnio patrzę na nasz film od końca. Ci ludzie w pewnej sytuacji historycznej, społecznej i ekonomicznej, decydują się strzelać do innych ludzi, a przecież pięć lat wcześniej ktoś wydał rozkaz do strzelania do stoczniowców, a potem górników z kopalni „Wujek” – przyznał Andrzej Seweryn.