Nawigacja

Posiadłość Zborowskiej i Wrony to luksus i wygoda. Basen, prywatny park…

Autor Klaudia

Wnętrza jak z katalogu!

1/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
Posiadłość Zborowskiej i Wrony to luksus i wygoda. Basen, prywatny park…

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona tworzą jedną z najbardziej lubianych par w polskim internecie. Od lat dzielą się z fanami wspólnym życiem, poczuciem humoru i rodzinną codziennością. Ich związek rozpoczął się w 2018 roku, a już rok później powiedzieli sobie ”tak”. Dziś wychowują dwie córki:  Nadzieję, która przyszła na świat w 2021 roku, oraz młodszą Jaśminę, urodzoną w 2024.

2/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
Dom Zborowskiej
W 2020 roku para postanowiła porzucić mieszkanie na Mokotowie i przeprowadziła się do własnego domu pod Warszawą. To tu znaleźli przestrzeń, spokój i kontakt z naturą, którego potrzebowali, by spokojnie wychowywać dwoje dzieci.
3/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
W ogrodzie znajduje się również basen i jacuzzi, które latem stają się centrum rodzinnego relaksu. Nad całością czuwa nowoczesna pergola z czujnikiem deszczu, dzięki której można spędzać czas na świeżym powietrzu nawet przy kapryśnej pogodzie.
4/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
Ich posesja tonie w zieleni, a  ogród otacza dom, który jest jak pachnący, prywatny park. Zosia i Andrzej z pasją zajmują się ogrodnictwem: w szklarni uprawiają pomidory, cukinie i ogórki, a na tarasie królują rośliny, których z każdym rokiem przybywa.
5/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
W łazience królują ciemniejsze barwy m.in.  szarości i czerń, a całość została urządzona w klimacie przywodzącym na myśl Bali: nastrojowo, nowocześnie, z odrobiną egzotycznej surowości.
6/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g

Najważniejszym miejscem jest kuchnia utrzymana w odcieniach butelkowej zieleni. To tam bije serce domu: gotują, rozmawiają i spędzają większość czasu.

7/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g

Tuż obok stoi duży, solidny stół zrobiony z płytek pozostałych po remoncie. To efekt kreatywności pary i jednocześnie dekoracja z charakterem.

8/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g

Środek domu Zborowskiej i Wrony to połączenie luzu, naturalności i stylu.

9/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g

Przestrzeń jest jasna, pełna drewna i roślin, a w dodatku bardzo dopasowana zarówno do dorosłych, jak i do dwóch energicznych dziewczynek.

10/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
11/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
12/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
13/13 Zofia Zborowska, Andrzej Wrona
https://www.pudelek.pl/tak-mieszkaja-zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-prywatny-basen-i-jacuzzi-stylowa-kuchnia-oraz-ogromny-ogrod-z-tarasem-7162297203165920g
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿