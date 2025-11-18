Zofia Zborowska i Andrzej Wrona tworzą jedną z najbardziej lubianych par w polskim internecie. Od lat dzielą się z fanami wspólnym życiem, poczuciem humoru i rodzinną codziennością. Ich związek rozpoczął się w 2018 roku, a już rok później powiedzieli sobie ”tak”. Dziś wychowują dwie córki: Nadzieję, która przyszła na świat w 2021 roku, oraz młodszą Jaśminę, urodzoną w 2024.