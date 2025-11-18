Posiadłość Zborowskiej i Wrony to luksus i wygoda. Basen, prywatny park…
Wnętrza jak z katalogu!
Zofia Zborowska i Andrzej Wrona tworzą jedną z najbardziej lubianych par w polskim internecie. Od lat dzielą się z fanami wspólnym życiem, poczuciem humoru i rodzinną codziennością. Ich związek rozpoczął się w 2018 roku, a już rok później powiedzieli sobie ”tak”. Dziś wychowują dwie córki: Nadzieję, która przyszła na świat w 2021 roku, oraz młodszą Jaśminę, urodzoną w 2024.
Najważniejszym miejscem jest kuchnia utrzymana w odcieniach butelkowej zieleni. To tam bije serce domu: gotują, rozmawiają i spędzają większość czasu.
Tuż obok stoi duży, solidny stół zrobiony z płytek pozostałych po remoncie. To efekt kreatywności pary i jednocześnie dekoracja z charakterem.
Środek domu Zborowskiej i Wrony to połączenie luzu, naturalności i stylu.
Przestrzeń jest jasna, pełna drewna i roślin, a w dodatku bardzo dopasowana zarówno do dorosłych, jak i do dwóch energicznych dziewczynek.