Przepis na hollywoodzkiego bad boya: Billy Bob Thornton. Od fiolek z krwią Angeliny Jolie na szyi, po Oscara!

Związek, który przebił wszystkie skandale – Angelina Jolie i fiolki z krwią

Jego małżeństwo z Angeliną Jolie to jeden z najbardziej kontrowersyjnych związków w historii Hollywood. To nie była zwykła celebrycka relacja, ale gotycki romans w stylu „wszystko albo nic”. Thornton i Jolie robili absolutnie wszystko, by szokować. Nosili na szyi fiolki z własną krwią, bo – jak tłumaczyli – miało to symbolizować ich nierozerwalną więź. Pokazywali się publicznie z tatuażami na cześć drugiej połówki, które później, jak można było przewidzieć, musieli usuwać. Każde ich wspólne wystąpienie wyglądało jak scena z dramatów szekspirowskich – przesadnie emocjonalne wyznania miłości, szeptane do kamer deklaracje dozgonnej wierności, a do tego ich charakterystyczna, surowa estetyka – czarne ubrania, mroczny klimat, zero kompromisów.

Przez pewien czas wydawało się, że są nierozłączni, ale ich intensywność była równie wyniszczająca, co fascynująca. Jolie, wtedy u progu wielkiej kariery, postanowiła adoptować dziecko z Kambodży, a Thornton nie był na to gotowy. I tak ich ognisty romans nagle zamienił się w popiół. Ich miłość była jednym z najbardziej widowiskowych pokazów namiętności i autodestrukcji, jakie widziało Hollywood.