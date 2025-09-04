Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

Rihanna i A$AP Rocky wychowują już dwóch synów – RZA Athelston Mayers przyszedł na świat w maju 2022 roku, a Riot Rose Mayers w sierpniu 2023 roku. Para nie ukrywa, że rodzicielstwo stało się dla nich najważniejsze, a teraz wyczekują trzeciego dziecka.