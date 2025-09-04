times-dark
Kozaczek
Dzieci gwiazd Gwiazdy Newsy Zagraniczni celebryci

Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)

Gwiazda nie ukrywała ciążowego brzuszka, a my zachwycamy się jej stylizacją!

/ 04.09.2025 /
Marysia
Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko źródło Forum

1 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

Rihanna i A$AP Rocky zostaną rodzicami po raz trzeci. Choć termin porodu coraz bliżej, artystka nie zwalnia tempa – paparazzi przyłapali ją w Los Angeles podczas rodzinnych zakupów szkolnych dla synów, RZA i Riota.

Screenshot

2 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

37-letnia gwiazda, spodziewająca się trzeciego dziecka, wybrała się na spacer po Los Angeles w casualowej stylizacji. Założyła luźne dżinsy, które zostawiła odpięte w pasie, krótki pasiasty T-shirt w żółto-fioletowe pasy oraz duże okulary przeciwsłoneczne. Całość uzupełniła perłowym naszyjnikiem i torebką Louis Vuitton.

Screenshot

3 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

Choć już niedługo powita na świecie kolejne maleństwo, Rihanna nie zapomina o starszych pociechach.

Razem z ochroniarzem odwiedziła sklep edukacyjny Lakeshore Learning Store w Los Angeles, skąd wyniosła torby pełne materiałów i pomocy naukowych. Jak donoszą amerykańskie media, w aucie artystki znalazło się mnóstwo gier, książek i zestawów kreatywnych dla chłopców.

Rihanna And A$AP Rocky Exit Doctor's Visit In Los Angeles - 03 Sep 2025

4 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

Mały Riot Rose, urodzony w sierpniu 2023 roku, bawił się w najlepsze i towarzyszył mamie w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, które od razu zwróciły uwagę fotoreporterów. Później rodzina spotkała się z A$AP Rockym, który kończył wizytę w jednym z gabinetów w LA.

Rihanna and A$AP Rocky get an early start on education for their boys!

5 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

Rihanna i A$AP Rocky wychowują już dwóch synów – RZA Athelston Mayers przyszedł na świat w maju 2022 roku, a Riot Rose Mayers w sierpniu 2023 roku. Para nie ukrywa, że rodzicielstwo stało się dla nich najważniejsze, a teraz wyczekują trzeciego dziecka.

Screenshot

6 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko

Myślisz, że Rihanna i A$AP tym razem powitają córeczkę, czy kolejnego chłopca?

Screenshot

7 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko
Screenshot

8 / 8

Rihanna na zakupach z brzuszkiem! Z A$AP Rockym szykują się na trzecie dziecko
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Marcin Rogacewicz zirytował się na pytanie o Gurłacza?! „Zadzwońmy do Filipa i zapytajmy…”
Newsy VIDEO Kozaczka
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz zirytował się na pytanie o Gurłacza?! „Zadzwońmy do Filipa i zapytajmy…”
Wyznał, jaki ogromny wpływ ma na niego Kaczorowska: "To jest bardzo wysoka umiejętność".
Joanna Opozda wściekła na partnerkę Antka Królikowskiego: „Odwołali rozprawę przez wakacje Izabeli”?
Newsy
Antoni Królikowski Izabela Banaś
Joanna Opozda wściekła na partnerkę Antka Królikowskiego: „Odwołali rozprawę przez wakacje Izabeli”?
Izabela Banaś ostro jej odpowiedziała!
Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła tym gestem! Czy szykuje WIELKI transfer do TVP?
Newsy
Agnieszka Woźniak-starak
Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła tym gestem! Czy szykuje WIELKI transfer do TVP?
Zdradziła, co robi na swojej telewizyjnej emeryturze: "Moja codzienność wygląda tak, że ciągle jestem".
Pierwsza dama pilnie zabrała córkę i wyjechała w ascyście wojska! Wiadomo, dokąd się udały (WIDEO)
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Karol Nawrocki Kasia Nawrocka
Pierwsza dama pilnie zabrała córkę i wyjechała w ascyście wojska! Wiadomo, dokąd się udały (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Giorgio Armani śmierć
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Świat mody pogrążył się w żałobie.
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Doda Zarobki Gwiazd
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Wokalistka przyznała, że dziś zarabia więcej na jednym krótkim show niż kiedyś na dziesięciu koncertach.
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Angelina Jolie Brad Pitt
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak wyrosła 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt!
Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy
Padły mocne słowa o jego wymowie!
Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Ale plota! Newsy Skandale
Afera Donald Trump
Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Takiej reakcji chyba nikt nie przewidział.
Katarzyna Skrzynecka wylicza, ile musiała wydać na zakupy szkolny dla córki!
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Gwiazd Katarzyna Skrzynecka
Katarzyna Skrzynecka wylicza, ile musiała wydać na zakupy szkolny dla córki!
Aktorka ujawnia, z jakimi naprawdę kosztami wiąże się wyprawka szkolna.
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Jakub Zdrójkowski
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Jeden dramat przekreślił jego marzenie…
Piłkarz Al-Nassr spotyka się z gwiazdą Netflixa. Tak zaczęła się ich gorąca relacja
Newsy
Piłkarz Al-Nassr spotyka się z gwiazdą Netflixa. Tak zaczęła się ich gorąca relacja
Możecie się mocno zdziwić!
Adrian Szymaniak ze „Ślubu” zabrał głos. Prosi o niewpłacanie pieniędzy!
Newsy
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
Adrian Szymaniak ze „Ślubu” zabrał głos. Prosi o niewpłacanie pieniędzy!
Powiedział wprost o zbiórce na leczenie: "Ta pani miała bardzo dobre intencje, ale proszę, żebyście nie wpłacali".
Andrzej Duda po prezydenturze został youtuberem! Ogłosił coś, czego nikt się nie spodziewał
Newsy
Andrzej Duda
Andrzej Duda po prezydenturze został youtuberem! Ogłosił coś, czego nikt się nie spodziewał
Były prezydent poprowadzi autorski program.
Tamara Gonzalez Perea szczerze o „leczeniu bez leków”. „Uwielbiam wracać do ziołolecznictwa”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Kozaczek Tv Tamara Gonzalez Perea
Tamara Gonzalez Perea szczerze o „leczeniu bez leków”. „Uwielbiam wracać do ziołolecznictwa”
Opowiedziała o swojej filozofii, pracy z emocjami i podejściu Polaków do leków.
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Ddtvn Małgorzata Rozenek-majdan
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!
„Dzień Dobry TVN” obchodzi 20-lecie na antenie.
 