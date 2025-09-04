Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)
Gwiazda nie ukrywała ciążowego brzuszka, a my zachwycamy się jej stylizacją!
Rihanna i A$AP Rocky zostaną rodzicami po raz trzeci. Choć termin porodu coraz bliżej, artystka nie zwalnia tempa – paparazzi przyłapali ją w Los Angeles podczas rodzinnych zakupów szkolnych dla synów, RZA i Riota.
37-letnia gwiazda, spodziewająca się trzeciego dziecka, wybrała się na spacer po Los Angeles w casualowej stylizacji. Założyła luźne dżinsy, które zostawiła odpięte w pasie, krótki pasiasty T-shirt w żółto-fioletowe pasy oraz duże okulary przeciwsłoneczne. Całość uzupełniła perłowym naszyjnikiem i torebką Louis Vuitton.
Choć już niedługo powita na świecie kolejne maleństwo, Rihanna nie zapomina o starszych pociechach.
Razem z ochroniarzem odwiedziła sklep edukacyjny Lakeshore Learning Store w Los Angeles, skąd wyniosła torby pełne materiałów i pomocy naukowych. Jak donoszą amerykańskie media, w aucie artystki znalazło się mnóstwo gier, książek i zestawów kreatywnych dla chłopców.
Mały Riot Rose, urodzony w sierpniu 2023 roku, bawił się w najlepsze i towarzyszył mamie w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, które od razu zwróciły uwagę fotoreporterów. Później rodzina spotkała się z A$AP Rockym, który kończył wizytę w jednym z gabinetów w LA.
Rihanna i A$AP Rocky wychowują już dwóch synów – RZA Athelston Mayers przyszedł na świat w maju 2022 roku, a Riot Rose Mayers w sierpniu 2023 roku. Para nie ukrywa, że rodzicielstwo stało się dla nich najważniejsze, a teraz wyczekują trzeciego dziecka.
Myślisz, że Rihanna i A$AP tym razem powitają córeczkę, czy kolejnego chłopca?
