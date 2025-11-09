Nawigacja

Robert De Niro zawitał do Polski. Mieszkańcy Krakowa wściekli na aktora

Autor Klaudia Smyk

Co poszło nie tak? Gwiazdor Hollywood wywołał niezłą aferę.

W sobotę, 8 listopada Robert De Niro wraz ze współzałożycielami marki Nobu Hotels,  Nobu Matsuhisą i Meirem Teperem pojawił się w Warszawie, by uczcić pięciolecie hotelu Nobu. Następnego dnia aktor odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z wiceprezydentem miasta Stanisławem Mazurem i obejrzał teren przyszłego hotelu Nobu przy krakowskich Błoniach.

Nowy obiekt, który powstanie w budynku dawnego Miastoprojekt, będzie drugim hotelem Nobu w Polsce i pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej łączącym funkcję hotelową z prywatnymi rezydencjami.

Wizytę Roberta De Niro w Krakowie przyćmiła burza wokół inwestycji, z którą aktor jest pośrednio związany. Chodzi o budowę nowego hotelu Nobu przy ulicy Kraszewskiego, tuż obok krakowskich Błoń i stadionu Cracovii.

Nowy budynek, wysoki na 16 metrów ma być symbolem luksusu i prestiżu, a w nim znajdą się w nim apartamenty, restauracja Nobu znana z Tokio czy Nowego Jorku oraz nowoczesne sale konferencyjne. Jednak dla mieszkańców okolicznych kamienic inwestycja stała się źródłem frustracji i protestów.

Od miesięcy w Krakowie trwają gorące dyskusje dotyczące przebudowy ulicy Kraszewskiego. Najnowszy pomysł inwestora zakłada likwidację kilkudziesięciu miejsc parkingowych oraz zamianę części ulicy w zielony deptak.

Choć władze miasta i inwestor przekonują, że projekt „odbetonuje” przestrzeń i uczyni ją bardziej przyjazną dla pieszych to  mieszkańcy nie kryją oburzenia.

Zabiorą państwo mieszkańcom kilkadziesiąt miejsc parkingowych i sprowadzą cały ruch pod nasze okna? To jedno z najbardziej zielonych miejsc w Krakowie! – cytuje jedną z mieszkanek „Gazeta Krakowska”.

Mieszkańcy podkreślają, że pod budowę hotelu wycięto już 27 drzew, a kolejne zaczynają usychać, ponieważ ciężki sprzęt uszkodził ich korzenie. Według protestujących, inwestycja nie tylko zniszczy naturalne otoczenie, ale też utrudni życie kierowcom i mieszkańcom.

Pod petycją przeciwko inwestycji podpisało się już ponad 600 osób, a emocje wśród lokalnej społeczności nie słabną.

