Robert Lewandowski w środku nocy w karetce. Wiadomo, co się stało (FOTO)
Robert Lewandowski to jeden z najpopularniejszych sportowców nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nie da się ukryć, że na swoim koncie ma masę sukcesów, które bez wątpienia przejdą do historii sportu. Piłkarz poza reprezentacją Polski od 2022 roku spełnia się również na boisku znanego klubu FC Barcelona, gdzie dołączył po odejściu z Bayernu Monachium.
Ubiegłego wieczoru sportowiec został przyłapany w karetce pogotowia ratowniczego, a zdjęcia już obiegły sieć.
Piłkarz akurat brał udział w akcji Movember, wspierającej profilaktykę raka jąder i prostaty. Tego dnia zachęcał mężczyzn do dbania o swoje zdrowie i regularnych badań, które mogą nawet uratować życie.
Warto wspomnieć, że podczas kampanii Robert Lewandowski, wraz z innymi znanymi osobami, zrezygnował z golenia wąsów w listopadzie, aby zwrócić uwagę na problem i rozpocząć dyskusję na temat męskich nowotworów.
Na swoim Instagramie Lewandowski apelował:
„Panowie, bez względu na wiek, poglądy czy formę — Zdrowie mamy jedno! Listopad przypomina: badajmy się!”
Warto dodać, że tym roku kampania Movember 2025 zyskała wyjątkową oprawę medialną, dzięki czemu przesłanie dotarło do milionów odbiorców. W spocie wystąpił nie tylko Lewandowski, ale także takie osobistości jak Robert Makłowicz, Borys Szyc czy prezydent Karol Nawrocki. Dzięki połączeniu autorytetów i znanych postaci kampania zyskała nowy i autentyczny wymiar.