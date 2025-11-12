Robert Lewandowski to jeden z najpopularniejszych sportowców nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nie da się ukryć, że na swoim koncie ma masę sukcesów, które bez wątpienia przejdą do historii sportu. Piłkarz poza reprezentacją Polski od 2022 roku spełnia się również na boisku znanego klubu FC Barcelona, gdzie dołączył po odejściu z Bayernu Monachium.