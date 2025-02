Robert Palmer był megagwiazdą soft rocka! Do dziś nie wiadomo gdzie został pochowany (FOTO)

Robert Palmer

Palmer był wszechstronne utalentowany jeśli chodzi o muzykę, ponieważ w trakcie swojej 40-letniej kariery tworzył kawałki o różnych gatunkach m.in.: pop, rock z reggae, calypso, jazz, soul czy rytm and blues. Wśród jego największych przebojów poza kultowym „Addicted To Love” znalazły się takie utwory jak: „Every Kinda People”, „Looking for Clues” czy „Simply Irrestible”.