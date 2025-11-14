Rodzina w ostatniej chwili odwołała pogrzeb. Dopiero dzisiaj pochowano legendę
Pojawił się prawdziwy tłum gwiazd.
Jerzy Derfel odszedł 3 listopada tego roku, mając 84 lata. Był cenionym pianistą, kompozytorem i dyrygentem, znanym m.in. jako autor muzyki do kultowego „Misia” Stanisława Barei. To on skomponował również ścieżki dźwiękowe do „Bez znieczulenia” Andrzeja Wajdy oraz „Drogi” Sylwestra Chęcińskiego.
Derfla łączyła wieloletnia przyjaźń i współpraca z Wojciechem Młynarskim.
W dorobku artysty znajduje się ponad 200 kompozycji wykonywanych przez tak znanych wykonawców, jak Ewa Bem, Artur Barciś, Alicja Majewska czy Irena Santor
Pierwotnie uroczystości pogrzebowe Jerzego Derfla miały odbyć się 7 listopada, a muzyk miał zostać pochowany w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Bliscy zdecydowali jednak o wstrzymaniu ceremonii, uznając, że jego dorobek i zasługi powinny zostać uhonorowane miejscem w Alei Zasłużonych.
Ostateczny termin pożegnania wyznaczono na 14 listopada. Od godziny 11.00 w kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta przy placu Teatralnym w Warszawie zaczęli gromadzić się żałobnicy.
Wśród uczestników pojawiło się wielu artystów, których rzadko można zobaczyć publicznie — m.in. Emilia Krakowska, Marian Opania czy Tadeusz Chudecki.
Po zakończeniu mszy kondukt żałobny miał wyruszyć z głównej bramy Cmentarza Komunalnego Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45.
Poniżej więcej zdjęć: