Jerzy Derfel odszedł 3 listopada tego roku, mając 84 lata. Był cenionym pianistą, kompozytorem i dyrygentem, znanym m.in. jako autor muzyki do kultowego „Misia” Stanisława Barei. To on skomponował również ścieżki dźwiękowe do „Bez znieczulenia” Andrzeja Wajdy oraz „Drogi” Sylwestra Chęcińskiego.