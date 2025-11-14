Nawigacja

Rodzina w ostatniej chwili odwołała pogrzeb. Dopiero dzisiaj pochowano legendę

Autor Kamila Szamik

Pojawił się prawdziwy tłum gwiazd.

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

Jerzy Derfel odszedł 3 listopada tego roku, mając 84 lata. Był cenionym pianistą, kompozytorem i dyrygentem, znanym m.in. jako autor muzyki do kultowego „Misia” Stanisława Barei. To on skomponował również ścieżki dźwiękowe do „Bez znieczulenia” Andrzeja Wajdy oraz „Drogi” Sylwestra Chęcińskiego.

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

Derfla łączyła wieloletnia przyjaźń i współpraca z Wojciechem Młynarskim.

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

W dorobku artysty znajduje się ponad 200 kompozycji wykonywanych przez tak znanych wykonawców, jak Ewa Bem, Artur Barciś, Alicja Majewska czy Irena Santor

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

Pierwotnie uroczystości pogrzebowe Jerzego Derfla miały odbyć się 7 listopada, a muzyk miał zostać pochowany w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Bliscy zdecydowali jednak o wstrzymaniu ceremonii, uznając, że jego dorobek i zasługi powinny zostać uhonorowane miejscem w Alei Zasłużonych.

Marian Opania na pogrzebie Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

Ostateczny termin pożegnania wyznaczono na 14 listopada. Od godziny 11.00 w kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta przy placu Teatralnym w Warszawie zaczęli gromadzić się żałobnicy.

 

 

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

Wśród uczestników pojawiło się wielu artystów, których rzadko można zobaczyć publicznie — m.in. Emilia Krakowska, Marian Opania czy Tadeusz Chudecki.

 

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF

Po zakończeniu mszy kondukt żałobny miał wyruszyć z głównej bramy Cmentarza Komunalnego Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Poniżej więcej zdjęć:

Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Tadeusz Chudecki na pogrzebie Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Emilia Krakowska na pogrzebie Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
Pogrzeb Jerzego Derfla, fot. KAPiF
