Rodzinny poranek w „Halo Tu Polsat”! Joanna Brodzik z bratem, Andrzej Nejman z dorosłym synem (FOTO)

Feel

„Graliśmy tak dużo, że czasami nie wiedziałem, w jakiej miejscowości jesteśmy. Nie rozumiałem już nawet swojego organizmu. Wracaliśmy do domu tylko po to, by przeprać koszulki. Moją odskocznią był motocykl. […] Jesteśmy blisko publiczności. W doskonałej kondycji” – dodał Piotr Kupicha.