Rozenek skopiowała Rusin. Niewiarygodne co założyła na Bal TVN
Bal Fundacji TVN to jedno z najgłośniejszych wydarzeń jesieni. Co roku gwiazdy pojawiają się na czerwonym dywanie w dopracowanych stylizacjach, które stają się tematem ogólnych dyskusji. W tym roku show, jak zwykle, skradła Małgorzata Rozenek-Majdan, która pojawiła się obok Radosława Majdana w spektakularnej brązowej kreacji.
Prezenterka wybrała dopasowaną suknię z mocno ściśniętym gorsetem, odsłoniętymi ramionami oraz długim, efektownym trenem. Jednak największe poruszenie wzbudził dodatkowy element stylizacji – dramatyczna wiązanka z piór oraz… cienkie, transparentne rękawiczki.
Zaledwie trzy dni temu Kinga Rusin opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których pozowała w czarnych, delikatnych, tiulowych rękawiczkach. Obie panie, choć nie pojawiły się razem i nie mają ze sobą kontaktu od lat, zaprezentowały zaskakująco podobny detal.
Rozenek-Majdan i Kinga Rusin od lat pozostają w konflikcie. Najgłośniejszy epizod dotyczył sprawy kosmetyków testowanych na zwierzętach. Media wielokrotnie wskazywały także, że niechęć miała narastać już wcześniej, m.in. z powodu plotek o rzekomym romansie „Perfekcyjnej” z Piotrem Kraśką.
Choć obie celebrytki dziś unikają publicznych komentarzy, każdy najmniejszy szczegół ich stylizacji natychmiast wywołuje porównania, a internauci uwielbiają tropić „inspiracje”.
Niezależnie od medialnych skojarzeń, jedno jest pewne: kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan znów przyciągnęła wzrok wszystkich obecnych. Prezenterka udowodniła, że ma smykałkę do spektakularnych sylwetek i dramatycznych dodatków, a jej look stał się jednym z najbardziej komentowanych podczas tegorocznego balu.