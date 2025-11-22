Rozenek-Majdan i Kinga Rusin od lat pozostają w konflikcie. Najgłośniejszy epizod dotyczył sprawy kosmetyków testowanych na zwierzętach. Media wielokrotnie wskazywały także, że niechęć miała narastać już wcześniej, m.in. z powodu plotek o rzekomym romansie „Perfekcyjnej” z Piotrem Kraśką.

Choć obie celebrytki dziś unikają publicznych komentarzy, każdy najmniejszy szczegół ich stylizacji natychmiast wywołuje porównania, a internauci uwielbiają tropić „inspiracje”.