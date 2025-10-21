Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie

Kinga Rusin u boku Marka Kujawy

To prawdziwa rzadkość! Kinga Rusin i jej partner Marek Kujawa pojawili się wspólnie na czerwonym dywanie podczas gali wręczenia nagród i inauguracyjnego koncertu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Para, która od lat stroni od blasku fleszy, tym razem zrobiła wyjątek, pojawiając się razem na jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce.