Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
To prawdziwa rzadkość, że Kinga Rusin pojawia się z ukochanym.
To prawdziwa rzadkość! Kinga Rusin i jej partner Marek Kujawa pojawili się wspólnie na czerwonym dywanie podczas gali wręczenia nagród i inauguracyjnego koncertu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Para, która od lat stroni od blasku fleszy, tym razem zrobiła wyjątek, pojawiając się razem na jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce.
Kinga Rusin na co dzień mieszka z partnerem za granicą i prowadzi firmę kosmetyczną, często podróżując po świecie. W Polsce pojawia się głównie przy okazji wyjątkowych uroczystości, a kiedy już wybiera się na salony, zwykle jest sama.
Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Obok niej na czerwonym dywanie stanął Marek Kujawa, adwokat i jej wieloletni partner, z którym tworzy zgraną, ale bardzo dyskretną parę.
Stylizacja Kingi Rusin przyciągnęła spojrzenia wszystkich obecnych. Dziennikarka postawiła na elegancję w nowoczesnym wydaniu.
Miała na sobie długą, czarną suknię o luźnym kroju z połyskującej tkaniny, która subtelnie opływała sylwetkę. Uwagę zwracały szerokie, geometryczne rękawy i lekka, przezroczysta warstwa materiału, dodająca kreacji lekkości. Całość uzupełniła minimalistyczną kopertówką i złotymi dodatkami: bransoletkami i kolczykami w stylu art déco. Prosta fryzura z delikatnie opadającą grzywką i klasyczny makijaż z różową pomadką podkreśliły naturalną urodę dziennikarki.
