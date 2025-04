Straciła głos i zniknęła na lata. Teraz Edyta Bartosiewicz wraca i świętuje wyjątkowy jubileusz!

Trzy dekady emocji i ponad milion sprzedanych płyt

Kariera Bartosiewicz to nie tylko hity – to także konsekwencja, charakter i artystyczna wrażliwość. Od debiutanckiego „Love”, przez „Sen”, „Szok’n’Show” i „Dziecko” – każda płyta była szczera do bólu. Wokalistka zebrała kilkanaście Fryderyków, miała 16 numerów jeden na Liście Przebojów Trójki i współpracowała z największymi w branży. Jej głos i teksty to soundtrack dla całego pokolenia.

Mimo tego nigdy nie pchała się na ścianki i nie żyła z plotek. Poświęciła się rodzinie, wychowała syna, przez lata walczyła o zdrowie. I choć zniknęła, fani nie przestali na nią czekać. Dziś wraca – wzmocniona, pełna wdzięczności i gotowa świętować to, co najważniejsze: muzykę, która nigdy się nie starzeje.