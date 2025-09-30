times-dark
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy

Aktorka wyprawiła ogromną imprezę.

Sydney Sweeney to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia, 12 września obchodziła swoje 28. urodziny.

Teraz aktorka pochwaliła się swoją wielką imprezą urodzinową. Gwiazda postawiła na wyjątkową oprawę imprezy. Królował motyw inspirowany kosmosem, a całość utrzymana została w błyszczącym, futurystycznym klimacie.

Na tę okazję Sweeney wybrała krótką, srebrzystą sukienkę, która idealnie wpisała się w estetykę wieczoru.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Lauren Sanchez, a także Glena Powell’a.

