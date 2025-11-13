Tak dziś wygląda Jasiek Solejuk z „Rancza”. Daniel Zawiska ma 27 lat i jest nie do poznania
Fani mogą się zdziwić!
„Ranczo” to jeden z największych fenomenów Telewizji Polskiej ostatnich dwóch dekad. Serial zadebiutował w 2006 roku i szybko zdobył status „kultowego”, dzięki inteligentnemu humorowi, niezwykle barwnym bohaterom i wyjątkowemu klimatowi wsi, który jest niezwykle bliski dla Polaków.
Choć finałowy odcinek wyemitowano w 2016 roku, produkcja nie tylko nie traci popularności, ale wręcz zyskuje kolejne pokolenia fanów.
Jedną z postaci, która szczególnie zapadła widzom w pamięć jest Jasiek Solejuk – syn słynnych Solejuków.
W rolę Jaśka wcielał się Daniel Zawiska, który dziś ma 27 lat. Warto dodać, że w pierwszym sezonie Jaśka grał Sebastian Szmigiel, a potem jego rolę przejął Zawiski i grał do końca produkcji, między innymi dlatego, że mieszkał niedaleko planu zdjęciowego w Jeruzalu.
Aktor przez ostatnie prawie 20 lat przeszedł ogromną metamorfozę i jest wręcz nie do poznania.
Po zakończeniu przygody z „Ranczem” Daniel Zawiski postanowił obrać zupełnie inną ścieżkę zawodową. Zamiast kontynuować karierę przed kamerą, skupił się na edukacji i przyszłości poza światem show-biznesu.
Wybrał studia z zakresu logistyki na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Trzeba przyznać, że zawód znacznie stabilniejszy, niż aktorstwo, a właśnie na tym Danielowi zależało – na spokojnym, poukładanym życiu.
Obecnie 27-latek żyje daleko od świata mediów. Natomiast wciąż ma kontakt z fanami serialu „Ranczo” poprzez Instagram, gdzie co jakiś czas publikuje prywatne kadry.
Nie epatuje prywatnością, ale pozwala zajrzeć do swojego świata na tyle, by fani mogli zobaczyć, jak obecnie żyje.