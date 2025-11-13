„Ranczo” to jeden z największych fenomenów Telewizji Polskiej ostatnich dwóch dekad. Serial zadebiutował w 2006 roku i szybko zdobył status „kultowego”, dzięki inteligentnemu humorowi, niezwykle barwnym bohaterom i wyjątkowemu klimatowi wsi, który jest niezwykle bliski dla Polaków.

Choć finałowy odcinek wyemitowano w 2016 roku, produkcja nie tylko nie traci popularności, ale wręcz zyskuje kolejne pokolenia fanów.

Jedną z postaci, która szczególnie zapadła widzom w pamięć jest Jasiek Solejuk – syn słynnych Solejuków.