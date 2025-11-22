Joanna Koroniewska na co dzień pokazuje się bez makijażu, w dresie, z mokrymi włosami i pełnym luzem, za co regularnie podcina jej skrzydła grupa hejterów.

Ale gdy w sobotni wieczór pojawiła się na Balu Fundacji TVN, atmosfera dosłownie zadrżała. W białej, dopasowanej sukni wyglądała jak milion dolarów.

Towarzyszył jej Maciej Dowbor, który z kolei zaskoczył zupełnie nowym wąsem i wyglądał, jakby właśnie wyszedł z planu filmowego.