Tak utarła nosa hejterom! Joanna Koroniewska błyszczy na Balu TVN
Joanna Koroniewska na co dzień pokazuje się bez makijażu, w dresie, z mokrymi włosami i pełnym luzem, za co regularnie podcina jej skrzydła grupa hejterów.
Ale gdy w sobotni wieczór pojawiła się na Balu Fundacji TVN, atmosfera dosłownie zadrżała. W białej, dopasowanej sukni wyglądała jak milion dolarów.
Towarzyszył jej Maciej Dowbor, który z kolei zaskoczył zupełnie nowym wąsem i wyglądał, jakby właśnie wyszedł z planu filmowego.
Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najbardziej lubianych par w show-biznesie. Fani kochają ich za dystans, humor i to, że w social mediach nie udają idealnego małżeństwa.
Ale jest też druga strona medalu. Pod każdym zdjęciem Koroniewskiej na Instagramie znajdzie się ktoś, kto wypomni jej „zmęczoną twarz”, „włosy bez blasku”, „brak makijażu”.
Koroniewska wybrała długą, śnieżnobiałą suknię z efektowną aplikacją przy dekolcie i mocnym rozcięciem na nodze. Minimalistycznie, ponadczasowo i elegancko.
Aktorka pokazała, że można być naturalną, luzacką i normalną, a potem wejść na czerwony dywan i wyglądać tak, jakby pozowała do okładki magazynu.