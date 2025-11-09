Codzienność u Roxi Węgiel

Roksana Węgiel to artystka młodego pokolenia, która wielką karierę zrobiła dzięki wygranej w programie „The Voice Kids”. Później jej wielkim sukcesem była wygrana na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtej pory Roxie robi niebywałą karierę muzyczną i jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce.

Prywatnie Roxie od kilku lat związana jest z Kevinem Mglejem i tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. W sierpniu piosenkarka i przedsiębiorca, a także muzyk świętowali swoją pierwszą rocznicę ślubu.