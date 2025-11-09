Tak wygląda teraz codzienność u 20-letniej Roksany Węgiel. Mąż, pasierb… (FOTO)
Jakie relacje ma Roksana Węgiel z pasierbem? Zdjęcia mówią same za siebie!
Roksana Węgiel to artystka młodego pokolenia, która wielką karierę zrobiła dzięki wygranej w programie „The Voice Kids”. Później jej wielkim sukcesem była wygrana na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtej pory Roxie robi niebywałą karierę muzyczną i jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce.
Prywatnie Roxie od kilku lat związana jest z Kevinem Mglejem i tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. W sierpniu piosenkarka i przedsiębiorca, a także muzyk świętowali swoją pierwszą rocznicę ślubu.
Teraz Roxie podzielił się w sieci prywatnymi kadrami z jesiennego spaceru, co opatrzyła podpisem: „Przytulne dni. Taka codzienność”.
Młoda artystka pokazała rodzinne ujęcia, jak spędzają jesienne dni nie tylko we dwoje, ale również z jej młodszymi braćmi, czyli 14-letnim Maxem oraz 5-letnim Tymkiem.
Na wspólny wypad Kevin zabrał również swojego 5-letniego syna Williama, którego doczekał się z poprzednią partnerką. Od samego początku Roksana Węgiel nie ukrywała, że relacja z dzieckiem jej męża jest dla niej ważna, co nie raz mówiła w wywiadach.
Celebryta dodał również zdjęcie ze spaceru z chłopakami i zabawnym podpisem: „W lesie z ziomkami a gdzie?”
Później rodzina udała się wspólnie do sali gier i zabaw, gdzie miło spędzili czas m.in. na wyścigach samochodowych.
Pod opublikowanymi fotkami posypała się masa pozytywnych komentarzy od fanów i internautów, którzy docenili naturalne, swobodne i pełne ruchu fotki bez blasku fleszy czy filtra “idealnego życia”:
- „Najlepsza Codzienność”
- „Kocham te zdjęcia
- „Słodziaki!!!”
- „Ale słodkie rodzeństwo”
- „Najpiękniejsza jesieniara”
