Tak wygląda teraz codzienność u 20-letniej Roksany Węgiel. Mąż, pasierb… (FOTO)

Autor KJ

Jakie relacje ma Roksana Węgiel z pasierbem? Zdjęcia mówią same za siebie!

Roksana Węgiel to artystka młodego pokolenia, która wielką karierę zrobiła dzięki wygranej w programie „The Voice Kids”. Później jej wielkim sukcesem była wygrana na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtej pory Roxie robi niebywałą karierę muzyczną i jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce.

 

Prywatnie Roxie od kilku lat związana jest z Kevinem Mglejem i tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. W sierpniu piosenkarka i przedsiębiorca, a także muzyk świętowali swoją pierwszą rocznicę ślubu.

Teraz Roxie podzielił się w sieci prywatnymi kadrami z jesiennego spaceru, co opatrzyła podpisem: „Przytulne dni. Taka codzienność”.

Młoda artystka pokazała rodzinne ujęcia, jak spędzają jesienne dni nie tylko we dwoje, ale również z jej młodszymi braćmi, czyli 14-letnim Maxem oraz 5-letnim Tymkiem.

 

Na wspólny wypad Kevin zabrał również swojego 5-letniego syna Williama, którego doczekał się z poprzednią partnerką. Od samego początku Roksana Węgiel nie ukrywała, że relacja z dzieckiem jej męża jest dla niej ważna, co nie raz mówiła w wywiadach.
Celebryta dodał również zdjęcie ze spaceru z chłopakami i zabawnym podpisem: „W lesie z ziomkami a gdzie?”

Później rodzina udała się wspólnie do sali gier i zabaw, gdzie miło spędzili czas m.in. na wyścigach samochodowych.

Pod opublikowanymi fotkami posypała się masa pozytywnych komentarzy od fanów i internautów, którzy docenili naturalne, swobodne i pełne ruchu fotki bez blasku fleszy czy filtra “idealnego życia”:

  • „Najlepsza Codzienność”
  • „Kocham te zdjęcia 
  • „Słodziaki!!!”
  • „Ale słodkie rodzeństwo”
  • „Najpiękniejsza jesieniara”
