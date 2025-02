Tak wyglądał Instagram Justyny Steczkowskiej w 2013 roku! Sprawdziliśmy!

Tak wyglądały początki Justyny Steczkowskiej na Instagramie!

Dziś Justyna Steczkowska to nie tylko ikona polskiej sceny muzycznej, ale też gwiazda, która doskonale odnajduje się w świecie social mediów. Jej Instagram to prawdziwa galeria stylu, artystycznych sesji i kulis wielkich projektów. Ale czy pamiętasz, jak wyglądały jej pierwsze posty? Cofamy się do 2013 roku, kiedy Instagram dopiero zyskiwał na popularności w Polsce, a filtry typu „Valencia” i „X-Pro II” królowały w feedach gwiazd!