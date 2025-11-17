Takie pary powstały w „Rolnik szuka żony”. Widzowie mocno podzieleni

Choć przez całą edycję faworytką Gabriela była Karolina, to ostatecznie wybrał Weronikę. Jego decyzja natychmiast wywołała gorącą dyskusję w sieci.

Słowa Karoliny o braku potrzeby ślubu kościelnego całkowicie odmieniły sytuację. Dla rodziny Gabriela było to nie do zaakceptowania.