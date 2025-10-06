Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Dopiero co można było zobaczyć Sanah na dwóch koncertach w PGE Narodowym, a teraz spakowała walizki i ruszyła w świat.

Artystka, która zarobiła fortunę na swoich muzycznych show, teraz ładuje baterie w słonecznej Portugalii.

W niedzielę 28-latka pojawiła się na meczu FC Porto z Benficą i to w towarzystwie rodziny Jana Bednarka!