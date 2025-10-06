times-dark
Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Sanah zawitała do Portugalii, gdzie towarzyszyła żonie znanego piłkarza na trybunach.

/ 06.10.2025 /
ks
Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Dopiero co można było zobaczyć Sanah na dwóch koncertach w PGE Narodowym, a  teraz spakowała walizki i ruszyła w świat.

Artystka, która zarobiła fortunę na swoich muzycznych show, teraz ładuje baterie w słonecznej Portugalii.

W niedzielę 28-latka pojawiła się na meczu FC Porto z Benficą i to w towarzystwie rodziny Jana Bednarka!

Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Ten rok należy do Sanah. Jej  dwa koncerty na PGE Narodowym przyciągnęły łącznie około 13o tysięcy fanów. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka. To właśnie ona została pierwszą Polką w historii, która trzykrotnie zapełniła ten legendarny stadion. Show było z ogromnym rozmachem m.in. loty nad publicznością, czy zaskakujące efekty świetlne.

Artystka za występ zgarnęła około 30-40 milionów złotych. 

Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Po  takim maratonie koncertowym wokalistka zdecydowała się odpocząć. Udała się do Portugalii, gdzie w niedzielę pojawiła się na meczu FC Porto z Benficą.

Zuzanna towarzyszyła tam żonie piłkarza reprezentacji Polski, Julii Bednarek.

Na meczu nie zabrakło pociechy gwiazdy sportu, a mianowicie 4-letniej Lilly. 

Cała trójka zasiadła na trybunach w koszulkach z numerem 5, dopingując Jana Bednarka, który od lipca gra w portugalskim klubie.

,,Nie mogliśmy być na koncercie na Stadionie Narodowym, to Zuzia wpadała do nas na stadion!”

– zażartowała Julia Bednarek w opisie zdjęć z meczu.

Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Pod wpisem natychmiast pojawiła się fala komentarzy od znajomych gwiazd. Żona Kamila Glika, Marta skomentowała post:  „Czad!”, a Marina Łuczenko-Szczęsna dodała czerwone serduszko.

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i  emocji z pewnością nie zabrakło.

Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)

Takiego duetu nikt się nie spodziewał! Sanah z żoną Jana Bednarka dopingowały go na meczu (FOTO)
