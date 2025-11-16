Tańczyła z Mroczkiem w „TzG”. Byli też parą w życiu. Tak dziś wygląda Aneta Piotrowska
Bardzo się zmieniła!
Aneta Piotrowska zadebiutowała w „Tańcu z Gwiazdami” w 3. edycji programu i od razu podbiła serca widzów. Jej partnerem był wówczas Rafał Mroczek, czyli jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Od pierwszego odcinka para zachwycała nie tylko techniką, ale też chemią, która była widoczna na parkiecie. Piotrowska i Mroczek szybko stali się jednymi z faworytów edycji, aż w końcu dotarli do finału, gdzie wywalczyli zwycięstwo i kryształową kulę.
Warto dodać, że aktor i tancerka nie tylko tworzyli duet taneczny na parkiecie, ale również udało im się stworzyć prawdziwy związek. Godziny spędzone wspólnie na próbach tanecznych zbliżyły ich do siebie tak bardzo, że zostali parą. Jednak nie afiszowali się z tym na początku.
„Zakochałam się .To był mój pierwszy poważny związek. Bardzo go przeżywałam, podobnie jak nasze rozstanie. Byliśmy razem przez rok, ale media nie dawały nam spokoju. Każdy nasz krok był opisywany, analizowany, mieliśmy tego dość. Na dodatek często pisano nieprawdę. Nie da się utrzymać zdrowej relacji w takiej atmosferze, byliśmy młodzi i niedoświadczeni w rozmowach z mediami. Bolały mnie plotki, niepochlebne komentarze” – mówiła Piotrowska w rozmowie z Onetem w 2019 r.
Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a w wywiadzie dla „Faktu” Piotrowska przyznała, że to ona zakończyła ten związek, ponieważ miała już dość „kłótni, szarpania się i łez”.
„Rafał był dla mnie kimś wyjątkowym. Opiekuńczym, ciepłym facetem. Czułam przy nim bezpieczeństwo, jakiego od lat nie doznałam. (…) Nie interesują mnie [inni mężczyźni], jakby nie istnieli, bo nie wierzę, że jeszcze kiedyś pokocham. Rozum podpowiada, że to jak najbardziej możliwe, ale serce jakby obumarło. Wierzę w miłość do grobowej deski i boję się, że taka już mi się wydarzyła, więc teraz zawsze już będę sama. Chyba że zawieszę na kimś oko, może wtedy będę uleczona” – mówiła natomiast „Vivie!” po rozstaniu.
Wygrana otworzyła przed Anetą Piotrowską drogę do dalszej kariery w programie oraz umocniła jej pozycję jako jednej z czołowych tancerek „Tańca z Gwiazdami”. Poza tym miała okazję zatańczyć w programie również z Przemysławem Cypryańskim i Łukaszem Mrozem.
Tancerka po zakończeniu udziału w programie została tancerką pokazowej grupy tanecznej w brytyjskim programie „Strictly Come Dancing”. Później była instruktorką tańca towarzyskiego w USA oraz występowała w musicalach w Kanadzie.
Warto dodać, że po kilku latach spędzonych za granicą odezwała się tęsknota za rodziną, a międzyczasie pojawił się pewien mężczyzna.
„Kiedy przyleciałam na wakacje do Polski, poznałam Łukasza. Musiałam wrócić do Kalifornii, ale obiecałam, że wrócę tutaj na dłużej. Zdążyłam jeszcze stanąć do castingu, do musicalu tanecznego pt. »Burn the Floor« wystawianego na West End w Londynie. Marzyłam o udziale w czymś takim, odkąd zamieszkałam w Anglii. We wrześniu 2013 r. okazało się, że jestem w ciąży. A w listopadzie dostałam informację, że wygrałam casting do roli na West Endzie! Musiałam odmówić. Bardzo to przeżyłam. Wiedziałam, że propozycja więcej się nie powtórzy” – mówiła Aneta Piotrowska w wywiadzie dla Onetu.
Dziś tancerka spełnia się przede wszystkim w roli mamy.
„Jestem szczęśliwą mamą Mai, dzięki której bardziej dojrzale patrzę na życie. Gdyby nie ona, pewnie dalej jeździłabym po świecie i szukała celu. Bardzo dobrze odnalazłam się w macierzyństwie, jednak początki nie były proste. My, tancerze, patrzymy przede wszystkim na siebie. Myślę, że przekierowałam uwagę na córkę. Zamieszkaliśmy w Trójmieście, gdzie czuję się najlepiej, bo pochodzę z pobliskich Kaszub. Kiedy Maja skończyła pół roku, poczułam, że chcę robić coś więcej” – mówiła Piotrowska dla Onetu w 2019 r.
Niestety jakiś czas później życie miłosne tancerki legło w gruzach i rozstała się z ojcem swojej córki.
„W Polsce znowu miałam chwile niepewności: co dalej? Przeżyłam rozbicie rodziny, zostałam z córką. Postanowiłam odnaleźć swoją nową drogę” – wyznała Piotrowska w Onecie.
Dziś tancerka wiedzie szczęśliwe życie w Polsce i aktywnie prowadzi swój biznes, czyli studio fitness „Mind Set Body” w Gdańsku.
Warto zauważyć również, że od czasów w „Tańcu z Gwiazdami” przeszła spektakularną metamorfozę. Tylko spójrzcie, jak dziś wygląda.
Każdy ma prawo przeżyć życie ” po swojemu,” i zrobić ze swoim wyglądem to,co chce.Tak sobie myślę,że po TAKIEJ metamorfozie powinno również zmienić sobie nazwiska,bo co wcześniejsza pani Piotrowska ma wspólnego z obecną