Warto dodać, że aktor i tancerka nie tylko tworzyli duet taneczny na parkiecie, ale również udało im się stworzyć prawdziwy związek. Godziny spędzone wspólnie na próbach tanecznych zbliżyły ich do siebie tak bardzo, że zostali parą. Jednak nie afiszowali się z tym na początku.

„Zakochałam się .To był mój pierwszy poważny związek. Bardzo go przeżywałam, podobnie jak nasze rozstanie. Byliśmy razem przez rok, ale media nie dawały nam spokoju. Każdy nasz krok był opisywany, analizowany, mieliśmy tego dość. Na dodatek często pisano nieprawdę. Nie da się utrzymać zdrowej relacji w takiej atmosferze, byliśmy młodzi i niedoświadczeni w rozmowach z mediami. Bolały mnie plotki, niepochlebne komentarze” – mówiła Piotrowska w rozmowie z Onetem w 2019 r.