Coraz więcej polskich celebrytów inwestuje w nieruchomości poza krajem, nie tylko dla słońca, ale też dla prywatności i poczucia luksusu.

Hiszpania, Grecja, Kanada, Tajlandia czy Meksyk stają się nowymi „drugimi domami” gwiazd. Sprawdź, kto już ma gdzie uciec, kiedy polska zima daje się we znaki.