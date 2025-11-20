Nawigacja

Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Autor Marysia Nazarkiewicz

1/16 Kto naprawdę ucieka od polskiej pogody? Lista celebrytów może zaskoczyć

Coraz więcej polskich celebrytów inwestuje w nieruchomości poza krajem, nie tylko dla słońca, ale też dla prywatności i poczucia luksusu.

Hiszpania, Grecja, Kanada, Tajlandia czy Meksyk stają się nowymi „drugimi domami” gwiazd. Sprawdź, kto już ma gdzie uciec, kiedy polska zima daje się we znaki.

2/16 Dorota Szelągowska

Projektantka wnętrz postawiła na hiszpańskie Costa del Sol. Kupiła dom z rynku wtórnego, który wymagał remontu, a mimo to przekonała ją świetna cena. Teraz to jej ukochany azyl pełen światła i roślin.

3/16 Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

Małżeństwo również wybrało Hiszpanię. Ich dom stał się miejscem spontanicznej, ale trafionej życiowej decyzji, którą para dumnie nazywa „najlepszym impulsem w karierze”.

4/16 Blanka Lipińska
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Autorka „365 dni” niedawno pochwaliła się własną nieruchomością w Maladze. Podkreśliła, że proces zakupu był wyjątkowo zawiły i stresujący, ale efekt wynagrodził wszystkie nerwy.

5/16 Anna i Robert Lewandowscy
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Najbardziej znana sportowa para w Polsce może pochwalić się aż kilkoma posiadłościami w Hiszpanii – dwiema willami na Majorce i domem pod Barceloną. Ich najnowsza inwestycja w Camp de Mar robi ogromne wrażenie.

6/16 Magda Gessler
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Gwiazda odkryła Kanadę dzięki partnerowi Waldemarowi. Willa w Toronto to jej rodzinny przystanek pełen ciepła, zupełnie inny klimat niż gorące europejskie wybrzeża.

7/16 Beata Kozidrak
Beata Kozidrak, fot. AKPA.

Wokalistka od lat zakochana jest w hiszpańskiej Marbelli. Jej ogromna willa z widokiem na Morze Śródziemne to luksusowa oaza, do której często wraca.

8/16 Maria Jeleniewska
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Influencerka zaszalała najmocniej – w wieku 21 lat kupiła… trzy mieszkania na Costa Blance. To jedna z najbardziej imponujących inwestycji wśród młodych gwiazd.

9/16 Margaret
Margaret, fot. Instagram.

Wraz z mężem osiedliła się na Costa del Sol. Ich dom to idealne miejsce na zimowe miesiące i ucieczkę przed jesienną chandrą.

10/16 Robert Gawliński

Lider Wilków wybrał Grecję. Kupił tam dom tuż przed pandemią, a czas lockdownu spędzał… na uprawie oliwek. Dziś nieruchomość również wynajmuje.

11/16 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Perfekcyjna para wybrała Tajlandię. Posiadłość na Phuket to ich tropikalna kryjówka od pracy i intensywnego życia w Warszawie.

12/16 Natalia Siwiec
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Modelka od kilku lat mieszka w Meksyku, w Tulum. To właśnie tam stworzyła swój rodzinny, słoneczny „dom od marzeń”, w którym spędza większość roku.

13/16 Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan

Małżeństwo kupiło hiszpańską posiadłość spontanicznie dwa lata temu i dopiero niedawno po raz pierwszy ją zobaczyli.

„Tu będzie pięknie!” – cieszyła się aktorka.

14/16 Karolina Pisarek
Karolina Pisarek w Dubaju, fot. Instagram @karolina_pisarek

Modelka postawiła na Dubaj. Inwestycja jest świeża, a sam budynek dopiero powstanie, ale dla Pisarek to spełnienie kolejnego zawodowego marzenia.

 

 

15/16 Patrycja Markowska
Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami

Wraz z byłym już mężem również wybrała hiszpańskie klimaty. Ich posiadłość w okolicach Barcelony to spokojna baza wypadowa poza sceną i życiem w trasie.

16/16 Kayah
Kayah

Wokalistka inwestowała kiedyś w Brazylii – kupiła 300-metrowy apartament. Ostatecznie sprzedała go w 2021 roku.

0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿