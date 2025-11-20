Te polskie gwiazdy mają domy za granicą. Celebryci chwalą się wypasionymi willami
Coraz więcej polskich celebrytów inwestuje w nieruchomości poza krajem, nie tylko dla słońca, ale też dla prywatności i poczucia luksusu.
Hiszpania, Grecja, Kanada, Tajlandia czy Meksyk stają się nowymi „drugimi domami” gwiazd. Sprawdź, kto już ma gdzie uciec, kiedy polska zima daje się we znaki.
Projektantka wnętrz postawiła na hiszpańskie Costa del Sol. Kupiła dom z rynku wtórnego, który wymagał remontu, a mimo to przekonała ją świetna cena. Teraz to jej ukochany azyl pełen światła i roślin.
Małżeństwo również wybrało Hiszpanię. Ich dom stał się miejscem spontanicznej, ale trafionej życiowej decyzji, którą para dumnie nazywa „najlepszym impulsem w karierze”.
Autorka „365 dni” niedawno pochwaliła się własną nieruchomością w Maladze. Podkreśliła, że proces zakupu był wyjątkowo zawiły i stresujący, ale efekt wynagrodził wszystkie nerwy.
Najbardziej znana sportowa para w Polsce może pochwalić się aż kilkoma posiadłościami w Hiszpanii – dwiema willami na Majorce i domem pod Barceloną. Ich najnowsza inwestycja w Camp de Mar robi ogromne wrażenie.
Gwiazda odkryła Kanadę dzięki partnerowi Waldemarowi. Willa w Toronto to jej rodzinny przystanek pełen ciepła, zupełnie inny klimat niż gorące europejskie wybrzeża.
Wokalistka od lat zakochana jest w hiszpańskiej Marbelli. Jej ogromna willa z widokiem na Morze Śródziemne to luksusowa oaza, do której często wraca.
Influencerka zaszalała najmocniej – w wieku 21 lat kupiła… trzy mieszkania na Costa Blance. To jedna z najbardziej imponujących inwestycji wśród młodych gwiazd.
Wraz z mężem osiedliła się na Costa del Sol. Ich dom to idealne miejsce na zimowe miesiące i ucieczkę przed jesienną chandrą.
Lider Wilków wybrał Grecję. Kupił tam dom tuż przed pandemią, a czas lockdownu spędzał… na uprawie oliwek. Dziś nieruchomość również wynajmuje.
Perfekcyjna para wybrała Tajlandię. Posiadłość na Phuket to ich tropikalna kryjówka od pracy i intensywnego życia w Warszawie.
Modelka od kilku lat mieszka w Meksyku, w Tulum. To właśnie tam stworzyła swój rodzinny, słoneczny „dom od marzeń”, w którym spędza większość roku.
Małżeństwo kupiło hiszpańską posiadłość spontanicznie dwa lata temu i dopiero niedawno po raz pierwszy ją zobaczyli.
„Tu będzie pięknie!” – cieszyła się aktorka.
Modelka postawiła na Dubaj. Inwestycja jest świeża, a sam budynek dopiero powstanie, ale dla Pisarek to spełnienie kolejnego zawodowego marzenia.
Wraz z byłym już mężem również wybrała hiszpańskie klimaty. Ich posiadłość w okolicach Barcelony to spokojna baza wypadowa poza sceną i życiem w trasie.
Wokalistka inwestowała kiedyś w Brazylii – kupiła 300-metrowy apartament. Ostatecznie sprzedała go w 2021 roku.