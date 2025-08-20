Ewa Bem tego się nie spodziewała w Sopocie: „Szkoda, że mój Dindi tego nie widzi”

Ewa Bem wystąpiła u boku Andrzeja Piasecznego

Top of the Top Sopot Festival to wielkie wydarzenie stacji. Co roku gwiazdy TVN-u zjeżdżają się do Sopotu, gdzie bawią się pod sceną, a także brylują na jesiennej ramówce.

Trzeci dzień festiwalu odbył się pod hasłem „Słowa mają moc” – wybrzmiały piękne, zruszające melodie o miłości.