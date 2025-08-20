times-dark
Kozaczek
Ewa Bem tego się nie spodziewała w Sopocie: „Szkoda, że mój Dindi tego nie widzi"

Artystka prawie się rozpłakała.

Ewa Bem
20.08.2025
Karolina T.
Jan Pirowski, Izabella Krzan, Ewa Bem, Dorota Wellman

Ewa Bem wystąpiła u boku Andrzeja Piasecznego

Top of the Top Sopot Festival to wielkie wydarzenie stacji. Co roku gwiazdy TVN-u zjeżdżają się do Sopotu, gdzie bawią się pod sceną, a także brylują na jesiennej ramówce.

Trzeci dzień festiwalu odbył się pod hasłem „Słowa mają moc” – wybrzmiały piękne, zruszające melodie o miłości.

Jan Pirowski, Izabella Krzan, Ewa Bem, Dorota Wellman

Ewa Bem wystąpiła u boku Andrzeja Piasecznego

Trzeciego dnia na scenie u boku Andrzeja Piasecznego pojawiła się Ewa Bem.

 

Po zaśpiewaniu utworu na widowni pojawił się napis „Kochamy Cię Ewa”, który zauważył Andrzej Piaseczny i właśnie tymi słowami zwrócił się do piosenkarki.

 

Po tych słowach na widowni rozległy się brawa i wiwaty.

Ewa Bem, Jan Pirowski, Izabella Krzan, Dorota Wellman

Ewa Bem obsypana różami

Chwilę później na widowni pojawiły się róże dla Ewy Bam. Wkrótce potem na scenę wkroczyli prowadzący: Iza Krzan, Jan Pirowski, Marcin Prokop i Dorota Wellman, aby osobiście wręczyć artystce kwiaty.

Wzruszona piosenkarka przyjęła je w atmosferze pełnej emocji.
Oddajemy ci hołd – powiedziała Dorota Wellman.

Następnie Marcin Prokop uklęknął przed artystką, przekazując jej róże. – Kochamy cię, a wraz z nami kocha cię cała Polska – dodał.

Ewa Bem

Ewa Bem obsypana różami

Wówczas Ewa Bem wspomniała o zmarłym mężu, który odszedł w styczniu tego roku:

 

„Jestem tak wzruszona, że naprawdę. Co ja mogę. Boże, dziękuję bardzo kochani. Jakie to wszystko jest ładne w dodatku. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Szkoda, że mój Dindi tego nie widzi” — wyznała.

 

Andrzej Piaseczny odpowiedział: „widzi, widzi z nieba”. 

Ewa Bem, Jan Pirowski, Izabella Krzan, Dorota Wellman

Ewa Bem obsypana różami
